La gastronomía peñarandina tiene ya un excelente relevo generacional y prueba de ello es la participación de Vega en la séptima edición del conocido programa televisivo Masterchef Junior. Biznieta de la señora Pepa “la de los moldes”, muy conocida en la localidad, la pequeña tiene sus raíces paternas y maternas en el municipio salmantino aunque vive en Valdemoro (Madrid).

Vega visita, además, frecuentemente Peñaranda, donde pasa también parte de las vacaciones de verano y donde su presencia en el programa está causando un auténtico revuelo mediático. A pesar de ser la más pequeña de los concursantes, Vega sorprende por su capacidad de organización, su paciencia y su dedicación en los fogones, cualidades que merecen siempre la valoración positiva de los jueces.

–¿Qué le llevó a presentarte al casting del programa?

–Siempre me ha gustado la cocina y he sido seguidora del programa. Desde los cinco años estaba deseando cumplir ocho para poder presentarme al casting. En primavera vi el anuncio del casting en la televisión y dije “este es mi año”.

–¿Cómo está viviendo la experiencia?

–Es una experiencia divertida y emocionante. Las horas de grabación y de cocinado se hacen largas, pero he conocido a un montón de amigos y famosos a los que admiro mucho. Recomiendo a todos los niños que se presenten y se animen a cocinar.

–¿Qué platos le resultan más fáciles y cuáles son más complicados?

–Lo más fácil para mí es la repostería, porque es lo que cocino desde pequeña. Lo que más difícil me resulta es hacer huevos poché, que siempre se me rompen. Me gusta también mucho hacer platos de cuchara y además, me encanta comerlos.

–¿Con qué compañero o compañera ha hecho más amistad durante su paso por el programa?

–Con Silvia y Lucía, sobre todo. El día que llegué al casting final estaba muerta de vergüenza, porque no conocía a nadie y Silvia me ayudó a integrarme en el grupo. A las dos nos gusta mucho todo lo relacionado con Harry Potter y hemos visto muchas de las películas durante los días de concurso. Con Lucía he hecho muy buenas migas porque nos gustan las mismas cosas y nos hemos divertido mucho juntas. Nos encanta montar bailes, leer y escribir historias. De todas formas, todos los compañeros que he tenido me caen muy bien y con muchos he mantenido el contacto después de la grabación del programa.

–¿Quién es más duro en las valoraciones Pepe, Jordi o Samantha?

–Yo diría que Jordi Cruz, porque casi siempre encuentra las pequeñas pegas a los platos. De todas formas, siempre son críticas que sirven para aprender. Samantha Vallejo-Nágera es mi juez preferida, pero cuando hay fallos también los critica.

–¿Le gustaría en un futuro dedicarse a la cocina?

–De mayor quiero ser chef o profesora. Me encantaría ir unas semanas a formarme en el Basque Culinary Center.

–¿Por qué quiere ganar Masterchef Junior?

–Porque me gustaría ser la ganadora más joven de la historia de MasterChef Junior y demostrar que los pequeños también podemos con todo.

–Cuando viene a Peñaranda, ¿también le gusta cocinar?

–Claro. Allí cocino siempre con mis abuelas, cocina castellana de toda la vida. Me encantan las patatas “meneás” y el cocido. Con mi abuelo hago paellas pero discutimos mucho cuando cocinamos juntos.