La celebración tradicional que ha recuperado Aldeanueva de Figueroa

La localidad armuñesa de Aldeanueva de Figueroa tiene durante este fin de semana al menos una docena de casas más abiertas y llenas de bullicio. Al hilo de la Semana Santa, las vacaciones y la celebración de la fiesta de los quintos, que hacía media docena de años que no se llevaba a cabo, han llegado hasta el municipio familias de León, País Vasco, Madrid, Burgos y Barcelona, algo que repercute también en los ingresos que se generan para los negocios locales e incluso para el cercano municipio zamorano de Fuentesaúco, al que se acercan para hacer las compras que llenan las despensas en estos días.

Llama la atención la presencia de una docena de quintos que durante todo el fin de semana han programado una fiesta de la que harán partícipes al resto de los vecinos en buena parte de las actividades que han organizado.

Sara, Berta, Álvaro, Marta, Lucía, Alba, Javi, Juan, Mario, Manuel, Sonia y Carlos van a reactivar una celebración que hace media docena de años que había decaído. Son los jóvenes nacidos en los años 2000, 2001, 2002 y 2003. “Nos hace ilusión celebrarlo, porque si no es por actividades como esta la gente joven no viene al pueblo. El jueves las familias ya habían comenzado a llegar y había casi tanto ambiente como en las fiestas de agosto. Además, nos permite invitar a la gente del pueblo a compartir algo especial que siempre se ha celebrado en Semana Santa. Tras dos años de pandemia creemos que hay que buscar cómo dar alegría al pueblo”, relata Sonia Barrado: “tenemos previsto cumplir con las tradiciones que podamos y también hemos organizado una discoteca móvil a la que invitamos a todo el pueblo. Hay también una cena a la que se pueden apuntar y en la que cada uno se paga lo suyo”.

Recién llegada desde Barcelona, Berta Bustos apunta: “allí tengo la playa a mi disposición a diario y eso termina hartando. Prefiero salir aquí con total tranquilidad y sin prisa. A mis amigos de Barcelona la tradición de los quintos les parece rara porque allí no la tienen y me ha tocado explicarles en qué consiste. Saben que para mí el pueblo es sagrado”.

“Lo principal de estos días de fiesta es atraer gente al pueblo, que haya ambiente y no se pierdan las tradiciones”, asevera Sara Martín, que el resto del año vive en la capital charra.

“En el pueblo nos olvidamos de las redes sociales y nos centramos en compartir tiempo de calidad con los amigos”, apunta Sonia Barrado.

“Seguir con las tradiciones de la familia en el pueblo para mí es un orgullo. A mis amigos de Madrid, que tienen raíces en un pueblo, pero que no mantienen las tradiciones, les he dicho con mucha satisfacción que me venía de vacaciones para colaborar y celebrar los quintos”, matiza Álvaro Bustos.

No sólo los jóvenes están orgullosos de volver a dar vida al pueblo por unos días, sino que también las familias aportan su apoyo con gestos únicos, como por ejemplo rescatando las escarapelas de colores que lucen los quintos durante la misa que se celebra en su honor, algunas tienen menos de una década y otras van camino de los treinta años.

La siguiente gran cita para llenar de “vecinos temporales” el municipio serán los meses estivales.