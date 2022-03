La bejarana que representará a Salamanca en el miss RNB

Tiene 29 años, estudió Nutrición y representará a Salamanca en el certamen RNB para elegir a la miss de España. Se llama Sonsoles Alisente, es bejarana y busca vivir una experiencia para abrir puertas en el mundo de la moda.

–¿Cómo surgió la idea de presentarse a un concurso nacional de belleza?

–Se trata del certamen RNB España para elegir Miss RNB, que sería el anterior certamen de Miss España de hace unos años. Me presenté por casualidad porque nunca me había planteado presentarme a un certamen, aunque siempre me había gustado el mundo de la moda. Fui sin pensarlo y para probar. Había hecho algún desfile y algún trabajo de modelo con la agencia de Raquel Manero en Salamanca, pero no me lo había planteado. Justo me apareció en Instagram la página de RNB, me metí para ver qué era, les envié mi candidatura y al poco tiempo, me contestaron. A partir de ahí, empezaron a hacer el proceso online ya que, en ciudades pequeñas como Salamanca, Ávila o Segovia, se hace a través de Internet y en las grandes, mediante una gala. Me comunicaron que me habían elegido como Miss RNB para representar a Salamanca. Había más candidatas de Salamanca, pero no sé quiénes eran.

–¿Qué sucedió después de ser elegida por los organizadores?

–Me quedé un poco paralizada. Me pasaron el contrato y lo medité con mi familia. Lo pensé un par de días y decidí que sí por probar la experiencia. Ahí, empezó todo el jaleo porque son muchas cosas que hay que preparar, como las fotos, que me las hizo la fotógrafa bejarana Mónica Moreno o la entrevista. Una vez que está todo hecho, ellos lanzan la candidatura y al verme en el cartel, me quedé en shock. No esperaba que fuera tan pronto, ya que pensé que iban a tardar un poco más. Para mí, es un orgullo representar a Béjar y a Salamanca en el certamen porque, en la banda pone Salamanca, pero yo siempre he dicho que soy de Béjar. De hecho, en la carta de presentación pone Béjar como lugar de origen. Cuando realice el vídeo promocional, grabaré parte en mi ciudad, Béjar, y parte en Salamanca porque represento a toda la provincia.

–¿Cuáles serán las siguientes fases del concurso?

–Del 23 al 29 de mayo se celebrará el certamen en Málaga pero la gala final será el día 28. Se emitirá por el perfil de RNB en Youtube y, además, los finalistas y la ganadora realizarán una entrevista en TVE en el programa de “Corazón, corazón”. Iremos las 52 chicas y es como una convivencia durante esa semana. Ese sábado es la gala con diferentes desfiles y el jurado elegiría a la Miss España.

–¿Qué pruebas tendrán que hacer en esa gala final?

–Durante toda la semana, haremos varios actos como eventos deportivos, pruebas deportivas y de talento. Todo eso va dando puntos a las candidatas para la final. Después, en la última gala, haremos varios desfiles de presentación, de baño, de cóctel...

–¿Se necesita alguna preparación física para participar en un certamen de esas características?

–Lo único que te piden a nivel físico es que estés sana. Ellos se rigen en el IMC (Índice de Masa Corporal) según la OMS. Fomentan mucho el deporte y que tengas unos hábitos saludables. Pero ya no es aquel 90-60-90 y, de hecho, ni te piden ni peso ni medidas, simplemente que estés sana.

–¿Qué sensaciones tiene?

–Estoy muy contenta porque al principio, antes de conocer todo tenía una visión errónea, pero no es así. No hay nada de competitividad entre nosotras y, por parte de los organizadores, jamás nos han enfrentado ni nos han hecho competir. Somos un equipo, vamos todas a pasarlo bien y a vivir la experiencia.

–¿Esperaba el apoyo de tanta gente?

–No, no me esperaba tanto o que pudiese interesar un certamen. Pensé que iba a pasar un poco más desapercibido. Ver que tanta gente me ha apoyado, me ha hecho muchísima ilusión. Lo publiqué en mi Instagram, lo envié a grupos de mi familia y amigos y empezó a contestar mucha gente. No me lo creía. Al día siguiente, me escribió muchísima gente y estuve todo el día contestando por teléfono. Las votaciones se cerraron el pasado miércoles y obtuve 657 votos válidos. Después, la candidata que más votos tenga, obtendría el apoyo del público y pasaría al “Top ten”.

–¿Qué supondría ganar ese certamen de belleza?

–No he querido pensar mucho, pero iría a representar a España al certamen de Miss Universo. Sería también una manera de entrar en el mundo de la moda, es como una puerta para tener futuros trabajos. En la moda, como en todos los trabajos, siempre piden experiencia en pasarela y en poses. Participar a ese certamen me puede dar esa experiencia que piden en todas las agencias. De momento, me lo tomo como hobby, pero si el día de mañana va a más, bienvenido sea. Si no es así, no pasa nada porque me lo seguiré tomando como un hobby y todas las oportunidades que vengan, las aprovecharé al máximo.