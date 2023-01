La bejarana que ha relatado en un libro el cáncer mortal de su hija

Alicia Puertas es la madre de Andrea Guijo Puertas, que falleció el 23 de agosto de 2019 cuando le faltaba un mes para cumplir los 15 años. Un cáncer (neuroblastoma) fue el culpable. Desde 2015, la familia comenzó su viaje personal hacia Barcelona, único lugar donde se llevaba a cabo el tratamiento experimental de la enfermedad de Andrea. Esta situación provocó la creación del movimiento “El viaje de Andrea”, que recaudó fondos para la investigación y que, pese al fallecimiento de la joven, sigue activo. Su madre da un paso más y se decide a publicar sus vivencias de todo este tiempo. Falta una segunda parte, que saldrá publicada más adelante. Salvo los nombres de la familia y de la Asociación Nen, el resto han sido modificados, e incluso algunos lugares cambiados con el fin de respetar el derecho a la intimidad, y la protección de datos.

¿Cuándo comenzó a escribirlo?

—El libro lo inicio en septiembre de 2018 en Barcelona con mi hija viva y que quería leerlo. Era muy meticulosa y cuando hacía publicaciones en el Facebook repasaba todo hasta que salía perfecto. Lo inicié en papel, a mano, y un amigo me dijo que ni se me ocurriera, que iba a ser muy largo. Una amiga me regaló un ordenador que, al menos para el Word me servía. Tenía escrito en torno al 80% y lo hacía entre Barcelona y aquí estando viva Andrea. La última parte, después de su muerte, la retomé hace poco porque estuve dos años y medio que no podía escribir.

¿Qué persigue con su publicación?

—Que se sepa la historia y, también, recaudar fondos. Es una iniciativa personal. Es la parte de “El viaje de Andrea” con la que, a modo personal, contribuyo. Hasta ahora, el viaje era el movimiento y el libro es mi granito personal. El 90% de la recaudación se destinará al Sant Joan de Deu, que es donde estuvo Andrea y el 10% a lo que la asociación Nen decida. Pueden ser becas predoctorales, aparataje y lo necesario para llevar a cabo proyectos de investigación. Si la gente no lo lee no sabe lo que hay en este lado. En este trozo de mi vida me hubiera gustado cerrar el libro y no pude. Quiero que se vea más allá del dolor y que se vea el amor que tengo por mis hijos.

¿Qué podemos encontrar en él?

—No es un libro de autoayuda, pero puede ayudar a la gente. No es una novela, pero está llena de diálogos, de todo lo que he ido viviendo, lo más significativo de cada paso que se ha dado. Escribo desde lo que pasa en 2015 contando lo que voy viviendo en cada momento. Si no lo lees es difícil de entender, pero las ideas se aclaran cuando lo haces. El libro corta en abril de 2017 y tengo empezada ya la segunda parte. Hay mucho dolor, muchas risas, momentos de mucha ilusión porque “El viaje de Andrea” es el movimiento de esperanza y vida. Estoy en contacto con otros muchos que siguen y a ellos les funcionó.

¿Qué momento recuerda como el más impactante de todo el libro?

—Lo más impactante fue el momento del diagnóstico de Andrea; lo más duro. Y lo mejor fue el movimiento del viaje, el movimiento de la gente que aún sigue hoy en día. Hasta abril de 2017 se habían recaudado 63.500 euros y, a día de hoy, más de 115.000 y se tramita todo a través de la Asociación Nen.

¿Cómo se decidió a escribirlo?

—Me animó la gente a hacerlo a través de las redes sociales. Yo desde pequeña escribía; siempre ha sido mi desahogo para lo bueno y lo malo. No soy escritora y el libro es perfectamente imperfecto. No hay más que lo que yo he escrito, no se ha cambiado el estilo ni una frase. Lo han leído terceras personas para la corrección de posibles faltas pero el libro soy yo 100%.

¿Sorprendida con la repercusión?

—Sí. Tengo muchos pedidos por Internet y también de forma presencial. Entre Instagram y Facebook tengo hasta 8.000 seguidores. No me gustaba el postureo y esta exposición es justo lo contrario de lo que quise en mi vida pero tuve que abrirme al mundo de las redes y salir a la exposición pública por Andrea. Tengo varias presentaciones pendientes. Además de la del Casino Obrero de Béjar, se presentará en mi pueblo, Azabal (Cáceres) el 14 de enero y hay que cerrar Barcelona, Hervás y Bilbao. En Barcelona me esperan como agua de mayo. Es mi segunda casa, mi familia y hay médicos con los que aún mantengo contacto ya sea telefónico o vía whatsapp. Es un mundo paralelo y nos ayudamos unos a otros. El libro tiene 196 páginas y cuesta 20 euros.