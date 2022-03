La bejarana casada con un ucraniano: “Tenemos un grupo de doce amigos refugiados en un búnker en Járkov”

Lidia Hernández Castro y Andriy Zakhotiy se casaron el pasado mes de octubre y ahora siguen con detalle la guerra que azota el país natal de él. Salió de allí con diez años y se afincó con su familia en Salamanca capital, donde, de hecho, sus padres coordinan, con otros ucranianos, los envíos de alimentos, medicinas y ropa hacia Ucrania.

Desde que estalló la ofensiva de Rusia en ese país, viven muy atentos a las noticias que llegan desde Ucrania pero no podían estar parados mientras sus compatriotas sufren. Lidia Hernández abanderó la campaña solidaria en Béjar a la que se unió la promovida por la Escuela de Ingenieros y la respuesta les ha desbordado. “Se esperaba que fuera un grupito de gente pero no tanta porque no paraban de llegar bolsas”, explica emocionada, porque “en Béjar, sabiendo que mi marido es ucraniano, me escribió mucha gente para ayudar” ya sea con pañales, leche, potitos, mantas, edredones o linternas, detalla agradeciendo la respuesta de los bejaranos.

La colaboración tendrá que seguir mientras el conflicto bélico perdure sin que la comunidad de ucranianos pierda detalle de lo que allí sucede.

Andriy y Lidia tienen familiares y amigos en Ucrania y están pendientes de ellos. Ella explica que los padrinos de su marido y un grupo más de ucranianos “están viviendo refugiados en un búnker en la ciudad de Járkov después de salir huyendo”, próximo objetivo de Rusia, pero asegura que “tienen comida porque están acostumbrados a pasarlo mal por lo que guardan alimentos”, comenta. “Están pasando mucho miedo” detalla aunque tienen suministro de luz y gas para sobrellevar estos duros momentos y, además, ya está llegando allí la ayuda humanitaria.

También les preocupa la abuela de su marido, una mujer mayor que vive en un pequeño pueblo al noreste del país. “Sabemos que está bien y estamos tranquilos porque, al vivir en una localidad pequeña, creemos que será más difícil allí un ataque aunque nunca se sabe”, comenta.

En cuanto a la posibilidad de que su marido pueda ser llamado para combatir en el ejército de su país, Lidia Hernández asegura que “lleva en España veinte años, tiene permiso de residencia y un contrato de trabajo y ahora está casado” por lo que “no creemos que le llamen ya que, además, no hizo el servicio militar”. Esa circunstancia podría evitar que sea alistado ya que, ahora, “Ucrania está llamado a los jóvenes que sí tienen el servicio militar”, concluye.