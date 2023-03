La argentina que quiere ser salmantina: “Tengo la posibilidad de elegir”

El descubrimiento de patrias enterradas por el paso del tiempo ha permitido recientemente a Silvia Adriana Zamarreño solicitar la doble nacionalidad, una condición que hará a la argentina residente en la ciudad de Trelew —provincia de Chubut—también española.

Profesora de Lengua y Literatura en la universidad, además de amar este arte, conocer y admirar a fondo a ilustres autores españoles, siempre ha sentido curiosidad por estudiar su árbol genealógico y su historia familiar.

“Mi antepasado que vino desde Castillejo de Dos Casas fue mi abuelo con sus padres. Vinieron a Argentina alrededor de 1903. Mi abuelo era muy pequeño, tendría unos cinco años”, relata Silvia. “Era una época compleja, había una migración bastante masiva. Argentina vivió muchos proceso de inmigración, uno fue este, muchos españoles y también italianos vinieron”.

Castillejo de Dos Casas pertenece al término municipal de Aldea del Obispo, cuyo Ayuntamiento está recibiendo solicitudes de certificado de nacimiento de personas en circunstancias similares a las del abuelo de Silvia, para adquirir esa preciada doble nacionalidad, que sencillamente abre puertas, tal y como señala ella.

“Estuvieron un tiempo en Buenos Aires y luego se trasladaron a La Patagonia, que es donde vivo yo actualmente”, explica. La distancia no le ha impedido viajar en varias ocasiones a España, país que asegura amar: “Me encanta su gente, su cultura, los paisajes de naturaleza que tiene..., es un país en el que viviría”. En sus viajes ha conocido diversos rincones de España, también de la provincia salmantina, en la que ha explorado municipios como Ciudad Rodrigo.

“Gracias a esta ventanita que ha surgido, la Ley de Memoria Democrática, puedo alcanzar la ciudadanía española”, comenta. Aún quedan algunos trámites, pero confía en que pronto sea una realidad. Silvia reforzará los vínculos de su árbol genealógico con la provincia de Salamanca, retomando lazos que se habían ido debilitando inexorablemente. “Quedaron cosas como la tradición culinaria, pero no mucho más”.

Por ahora su situación laboral no le permite abandonar Argentina e iniciar una nueva etapa de su vida en España. Tiene 48 años y una vida laboral plena, pero no descarta una jubilación en territorio español. “Por otro lado, hay una sensación de tener una puerta abierta; tengo la posibilidad de elegir”.

La literatura que le apasiona no siempre recoge, por desgracia, toda la historia. La tradición oral es, de hecho, la responsable de que Silvia Adriana conozca sus vínculos con la provincia de Salamanca, y los de otros muchos residentes en Argentina.

Tiene constancia de muchos casos de españoles de Castilla y León que, como su abuelo, migraron allí hace ya mucho; la mayoría de ellos, aunque ya difuntos, han dejado una estela invisible pero muy valiosa en las vidas de otros ciudadanos argentinos. El entorno rural corre, además, por las venas de Silvia, y es que ella misma creció en una localidad del entorno rural en la que vivió hasta los 17 años, a 60 kilómetros de Trelew.

La herencia que estos días, reclama Silvia Adriana, no es tangible, pero no tiene precio. En el futuro podrá escoger dónde vivir, viajará con suma facilidad entre sus dos patrias, y se sentirá más cerca de los autores españoles referente en su pasión por la literatura. Que las mejores esencias se guardan en frascos pequeños nunca ha sido tan cierto: Castillejo de Dos Casas representa un tesoro insondable, una segunda patria que no ha caducado.