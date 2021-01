La alta incidencia de Guijuelo se deja notar en las ausencias del IES Vía de la Plata

Aunque no hay ningún aula confinada, las ausencias de alumnos por las cuarentenas por positivo de COVID se dejan notar en el IES Vía de la Plata de Guijuelo. Bajas por cuarentenas por contacto con contagiados, por estar los propios alumnos afectados o por miedo. “Mi hija no ha ido porque tiene miedo y han faltado compañeros y un compañero de mi hijo ha dado positivo y no sabemos nada aún”, indicaba ayer una madre, reflejando el temor que hay entre los padres por la situación que sufre toda la zona básica de salud de Guijuelo.

De hecho, las mayores ausencias se notan en los cursos más mayores pero, curiosamente, no en 2º de Bachillerato, si no en 4º de ESO y en 1º de Bachillerato, según fuentes del centro educativo. Y es que, en esta ocasión, los brotes surgidos en la comarca de Guijuelo se han producido entre gente joven, fundamentalmente. Así lo indican los datos de incidencia acumulada en catorce días al recoger cómo la incidencia en mayores de 65 años es de 2.513 por 100.000 personas, mientras que la incidencia general se eleva a 3.337.

No todas las ausencias se deben al coronavirus ya que un grupo de alumnos residentes en Armenteros no han podido acudir aún a clase a Guijuelo. Son chicos que han pasado las navidades con sus familias, que residen en otros puntos de España y que no han podido llegar por la nieve y las restricciones de movimiento. Está previsto que mañana se concentren en Madrid capital desde diferentes procedencias y regresen a Armenteros con un autobús fletado por el instituto.