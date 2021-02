“Todo el mundo debe vacunarse, es algo que se debe hacer ya no solo por uno mismo sino también por los demás”, asegura José Moreno Rivero, que a sus 84 años ya ha recibido las dos dosis que procuran la inmunidad frente a los efectos de la COVID-19.

Residente desde hace unos años en el centro asistencial para personas mayores “El Caracillo”, de Ciudad Rodrigo, José Moreno afirma que “se han vivido momentos muy duros, porque está siendo una época muy dura y triste, pero ahora empezamos a ver la luz”.

Viudo desde hace tres años, este madrileño de nacimiento llegó a Ciudad Rodrigo cuando se jubiló “ya que mi mujer era de Puerto Seguro y nos trasladamos desde Cádiz al pueblo, realizando una reforma en su totalidad de la casa familiar”.

A lo largo de su vida, este profesional radiotécnico en embarcaciones señala que ha tenido la oportunidad “de viajar por todo el mundo, de conocer muchos países y personas”, aunque reconoce que esta casi nueva situación no la lleva tan mal “porque desde que falleció mi mujer me acostumbré a vivir solo, al estar mis hijas viviendo lejos, por lo que tampoco echo mucho de menos las visitas que ahora están muy controladas y medidas para evitar que nos contagiemos del coronavirus”, afirmando que “estoy contento de estar en la residencia, porque ya llegó un momento en que no podía yo solo con todo y aquí no tengo que hacer nada y además cuento con gente alrededor para hablar y estar acompañado”.