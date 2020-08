La alcaldesa de Peñaranda, Carmen Ávila, tiene previsto emitir un bando para apelar a la responsabilidad de las peñas, sobre todo de las integradas por los más jóvenes, de cara a esta semana que tendrían que haberse celebrado las ferias y fiestas de la localidad, suspendidas por la pandemia.

A lo largo de los últimos días, la regidora no ha ocultado su preocupación por los incumplimientos en varias peñas que se están sancionando por parte de la Policía Local en casos de ruidos en los locales, de no respetar los horarios fijados por las autoridades y de no usar la mascarilla obligatoria.

Esa lógica preocupación ha aumentado, además, teniendo en cuenta que la zona básica de salud de Peñaranda ha pasado a color naranja por los seis casos de COVID-19 detectados en los últimos días, algunos de ellos confirmados ya en el propio municipio.