La alcaldesa de Béjar, María Elena Martín, se someterá a una cuestión de confianza por la falta de apoyos en el pleno celebrado este jueves, en el que se rechazó por primera vez en la historia de la ciudad los presupuestos para este año. La abstención de los dos concejales de Tú Aportas echó por tierra las cuentas previamente consensuados por PSOE y Cs mientras el PP votó en contra.

Así las cosas, y tras las peticiones reiteradas del grupo municipal del Partido Popular, la alcaldesa de la ciudad, María Elena Martín, anunció en la parte final del pleno que existen tres fórmulas para la situación creada en el Ayuntamiento. La primera es revisar las cuentas presentadas, la segunda prorrogar las existentes y la tercera, la cuestión de confianza anunciada. La alcaldesa no habló de plazos ni de los pasos a seguir aunque sí dejó claro que fue una decisión tomada previamente por la Agrupación Socialista Bejarana.

Fue en un pleno con un bronco debate en el que quedaron patentes las diferencias entre el PSOE y Tú Aportas pese a que ese segundo grupo le dio su apoyo para gobierno y para el sueldo.

La exposición sobre los presupuestos corrió a cargo del concejal de Economía y Hacienda, José Luis Rodríguez, que leyó la memoria explicativa de las cuentas y las principales apuestas para “contribuir a la creación de empleo” porque “Béjar necesita un cambio de rumbo y este presupuestos son los primeros pasos”. En el debate, el portavoz de Tú Aportas, Javier Garrido, culpó a los dos grandes partidos de no ponerse de acuerdo y repasó su modelo de ciudad para Béjar. El edil del PP, Ángel Orgaz, fue rotundo al afirmar que “nunca les vamos a aprobar un presupuesto con un sueldo de 42.000 euros” en referencia a la asignación de la alcaldesa y añadió que “creemos que su proyecto nació muerto porque no pensaban llegar al Gobierno y su objetivo era echar al PP”. Además, pidió a la alcaldesa que “si no tiene el apoyo de pleno, márchase o plantee una cuestión de confianza”, planteamiento que secundó todo el grupo popular.

Ahora se abre un complejo proceso para aclarar si el PSOE puede seguir en el gobierno del Ayuntamiento de Béjar ayudado por Ciudadanos o, por el contrario, si otro concejal o concejala accederá a la Alcaldía.