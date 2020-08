El PSOE de Béjar hizo este semana visible el apoyo hacia la alcaldesa, María Elena Martín, con la presencia de los seis concejales del equipo de Gobierno en la comparecencia pública ante los medios de comunicación en respuesta a la exigencia de dimisión formulada por el grupo Tú Aportas (TAB).

El Ayuntamiento de la ciudad fue el lugar elegido para que Martín rechazara de forma oficial presentar su dimisión como alcaldesa en un acto informativo en el que, a mayores, el PSOE tendiera la mano a Tú Aportas para que entre a gobernar con alguna concejalía.

La primera en intervenir fue la propia regidora para agradecer el apoyo de sus compañeros y del partido porque “somos un hermoso grupo de amigos del que, cuando iniciamos nuestra andadura, recibí un gran cariño y apoyo” y avanzó que “seguiré en mi puesto para trabajar por la ciudad y la ciudadanía”. Además, recordó al portavoz de Tú Aportas, Javier Garrido, del ofrecimiento realizado en junio de 2019 para que asumiera alguna concejalía.

A continuación, el secretario general de la Agrupación Socialista Bejarana y portavoz del grupo municipal, José Luis Rodríguez fue desmintiendo acusaciones de Tú Aportas como por ejemplo que no se haya tenido en cuenta a otros grupos porque “hemos negociado dos presupuestos y unas ordenanzas”. En cuanto a la figura de la alcaldesa, cuestionada por TAB, Rodríguez afirmó que “basar la petición de dimisión en un aspecto personal, no es algo con sustancia” porque “no tiene ningún sentido personalizar ni limitar la crítica a temas personales”. En este sentido, fue más allá y afirmó que “es inviable que nadie pueda personalizar hasta llegar a un veto personal”. Por otro lado, mostró su confianza en que la oposición apoye proyectos que sean beneficiosos para la ciudad aunque reconoció que “gobernar en minoría, tiene sus riesgos”.

Por su parte, el portavoz de Tú Aportas, Javier Garrido, valoró para LA GACETA el ofrecimiento de entrar a gobernar y asumir una concejalía y afirmó que “esto no es un mercadillo” porque “si me ofrecen trabajar para ella, prefiero trabajar para mi” ya que “me están poniendo un caramelo en la boca para que no me pueda mover”. A mayores, explicó que “ellos tienen un programa, que lo desarrollen” porque “en lo que sea bueno para Béjar, votaremos a favor”.