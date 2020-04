La alcaldesa de Béjar ataca a la prensa para justificar su desdén por los fallecidos

La alcaldesa de Béjar, la socialista Elena Martín Vázquez, ha arremetido en redes sociales contra LA GACETA por las informaciones que ha venido publicando este periódico sobre su negativa a aceptar el luto decretado por la Junta de Castilla y León en señal de respeto por los miles de fallecidos a causa del coronavirus. La edil del PSOE y otros dos concejales del mismo grupo colgaron el jueves en sus perfiles de Facebook parte del texto de una carta enviada al director de este periódico, en la que se criticaban las noticias que han dado cuenta de su decisión de no colocar las banderas a media asta como pide el Gobierno regional, escudándose en que obedecía órdenes de su partido.

En ese ‘comunicado’ que Elena Martín ha promovido con la ayuda de los concejales José Luis Rodríguez Celador y José Ángel Castellano Hernán, la alcaldesa falta a la verdad cuando asegura que su decisión de no colocar las banderas a media asta no tiene nada que ver con el respeto a los muertos y a las familias. De hecho, mientras sus colegas socialistas de las alcaldías de toda la provincia respetaban el luto, Martín Vázquez prefirió obedecer supuestas instrucciones del PSOE para no realizar ese homenaje a las víctimas.

OPINIÓN: El partido o las víctimas

La primera edil de Béjar se queja en esa nota de que “la polémica vende”, atacando así a los medios de comunicación por haber recogido su decisión de no homenajear a las víctimas y la posterior rectificación debida a las presiones de los vecinos. Este periódico ha publicado esos hechos y también las explicaciones ofrecidas por Martín Vázquez, que el pasado jueves quiso reabrir la polémica que se había zanjado al decidir colocar las banderas a media asta. En ese mismo escrito, la titular del consistorio bejarano se contradice al asegurar que “cuando esta terrible situación finalice será el momento de los gestos de luto oficial”, mientras que la señal de luto ya está vigente en su localidad.

El ataque a LA GACETA no es la única ‘joya’ de la alcaldesa en Facebook: ahí tiene colgado también un mensaje, muestra de su sectarismo, en el que defiende la gestión de Sánchez frente al coronavirus (con casi veinte mil muertos) y arremete contra los dirigentes del PP “que dejaron morir a enfermos de hepatitis”.