La A-66 a Guijuelo, cada vez más deteriorada

“El asfalto está ya tan rugoso en el carril izquierdo que el día de la nevada era más seguro conducir por ese carril porque tenías menos riesgo de que el coche resbalara”, explica en declaraciones a LA GACETA un conductor que utiliza a diario la Autovía de la Plata entre Béjar y Guijuelo.

Mostraba un malestar que se extiende no sólo entre los usuarios de esta vía, si no también entre los alcaldes de los pueblos del entorno. De hecho, Nieves García, alcaldesa de Sorihuela y usuaria habitual de ese tramo corroboraba las quejas del conductor: “el tramo está muy mal, baches, la calzada irregular, por la zona de la derecha está mejor que el carril de la izquierda”. “Tendremos que ir dando saltos”, añadía la regidora al explicar el mal estado del firme de ese carril izquierdo que se encuentra más deteriorado en ambos sentidos. A su juicio, la obra de la autovía “se necesita ya, que va siendo hora”.

También se refirió a las reparaciones puntuales que se hicieron en el tramo. A su juicio, “está mejor que estuvo antes del pequeño arreglo que hicieron pero ahora con la nieve, con la sal y todo lo demás, como no lo arreglen pronto no sé cómo vamos a ir”. En la misma línea habla el alcalde de Ledrada, Carlos Parra, al señalar que a los viajeros no les queda más remedio que circular por la Autovía para dirigirse a su pueblo y reconoce que “el tramo está muy deteriorado”. Cree que el arreglo al que alude también la alcaldesa de Sorihuela “lo hicieron por tapar un poco y porque salió en los periódicos, pero no hicieron nada del otro mundo. Van parcheando y parcheando, pero nada más”.

El regidor de Fuentes de Béjar, Gustavo Rodríguez, explica que “el Ayuntamiento está descontento” por el deterioro de la Autovía, que es una infraestructura “que afecta a la gente que va a comprar o a trabajar fuera del pueblo y afecta también a los que vienen aquí”.

Por su lado, desde Guijuelo, el alcalde, Roberto Martín, ha llamado a olvidarse de los colores políticos para trabajar por los ciudadanos: “todo lo que sea mejorar las comunicaciones y el entorno de nuestro pueblo, tenemos que hacerlo cumplir sin ninguna connotación política”. En este sentido, la alcaldesa de Béjar, Elena Martín, manifestó su intención de preguntar a la Subdelegación del Gobierno en Salamanca por el estado en el que se encuentra la obra, que afecta en gran medida a numerosos vecinos de la ciudad textil.