La Junta lleva a la Fiscalía la destrucción del castillo de la Torre Mocha en Pelabravo Los restos del castillo, ahora desaparecidos, estaban protegidos como Bien de Interés Cultural (BIC). Será el ministerio fiscal el que decida si hay o no delito en esta actuación en Pelabravo. El propietario de la parcela acabó con lo que quedada de fortificación, del siglo XII

El agujero en la parcela agrícola de Pelabravo, en la que estaban los restos del castillo de la Torre Mocha, con una cerca de plástico.

EÑE Pelabravo Jueves, 13 de noviembre 2025, 06:30

El servicio territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León ha enviado a la Fiscalía la denuncia por la destrucción de los restos del castillo de la Torre Mocha que se alzaba hasta mediados de octubre en el término municipal de Pelabravo, cerca del núcleo de población de su pedanía Nuevo Naharros.

El 16 de octubre, la Administración regional recibió un acta de denuncia procedente del Ayuntamiento de Pelabravo en el que se constata un hecho grave: la destrucción de los restos de la Torre Mocha, una construcción declarada BIC por pertenecer a la categoría de castillo. Esta declaración es general para todo el estado desde 1949 y genérica, es decir, no importa el estado en el que se encuentren los restos del castillo: está protegido de manera integral.

Nada más tener conocimiento de la denuncia municipal por parte del Consistorio de la localidad de Pelabravo un arqueólogo de la Junta se desplazó hasta el lugar y vio que los restos de la Torre Mocha habían sido completamente destruidos. Ante lo sucedido, el Servicio Territorial de Cultura abrió un expediente de infracción contra el propietario por destrucción del patrimonio cultural.

Tras remitir los datos obtenidos a la Fiscalía, esta será ahora la que deberá determinar la existencia, o no, de un delito. En el caso de que sí exista delito, el expediente de la Junta se paralizaría y volvería a retomarse una vez que terminase el proceso judicial. Por tanto, la resolución podría dilatarse en el tiempo.

En Pelabravo los restos del castillo han sido, a lo largo de los años, un punto de visita turística e histórica para los niños y otros colectivos, puesto que era el único Bien de Interés Cultural ( BIC) con el que contaba. Del llamado castillo de la Torre Mocha, que databa del siglo XII y estaba en una parcela agrícola a escasos metros de la margen izquierda del Tormes, frente al conocido Arenal del Ángel ya no queda nada salvo un gran hueco en el suelo, de más de un metro de profundidad, donde antes estaban los fragmentos de paredes del castillo, una fortificación militar de la Edad Media.

El agricultor propietario de los terrenos, tras adquirirlos, envío maquinaria pesada para retirar los restos de esta fortificación que estaba ubicada en la zona de Narros del Río y rodeada de maizales. La Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León contempla una serie de infracciones administrativas: leves, graves y muy graves, en función del daño causado. El caso de la destrucción de la Torre Mocha se incluye en el apartado de muy grave, ya que supone la destrucción de un BIC genérico. Lassanciones económicas pueden llegar a 600.000 euros y la obligación de reparar el daño.