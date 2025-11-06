La Junta invertirá más de 1,1 M€ en los puntos limpios de La Alberca y Villares El recinto de La Alberca supondrá 583.000 euros de inversión para atender a 7.990 habitantes. A Villares se dedicarán 573.000 euros para cubrir las necesidades de 6.723 vecinos

La zona del polígono de Villares de la Reina en la que está previsto construir el punto limpio.

Las localidades salmantinas de Villares de la Reina y La Alberca serán las próximas en contar con Puntos Limpios.

La ejecución de estas infraestructuras de reciclaje serán asumidas por la Junta de Castilla y León dentro de las actuaciones que serán financiadas por la Unión Europea-Next Generation y se integran en el Proyecto Estratégico de Puntos Limpios de la Región con una previsión que supondrá una inversión total de 25 millones de euros.

Así, se ha previsto destinar un importe de 583.342 euros a la construcción de un punto limpio de recogida selectiva en el término municipal de La Alberca para la recogida, clasificación y almacenaje de residuos urbanos de los 15 municipios que integran la Mancomunidad de Sierra de Francia.

En esta agrupación supramunicipal se incluyen las localidades de: La Alberca; San Miguel del Robledo; Las Casas del Conde; Cepeda; Garcibuey; Herguijuela de la Sierra; Madroñal; Miranda del Castañar; Mogarraz; Monforte de la Sierra; San Martín del Castañar; Sequeros; Sotoserrano; Valero; Villanueva del Conde.

Entre todas ellas suman una población de 7.790 habitantes que serán los beneficiarios directos de esta nueva dotación medioambiental para la zona.

Por otro lado, con una inversión de 573.483 euros se ha autorizado la construcción de un punto limpio de recogida selectiva en el término municipal de Villares de la Reina, para la recogida, clasificación y almacenaje de residuos urbanos.

En este caso dará servicio a 6.723 habitantes repartidos entre los núcleos de: Villares de la Reina; Polígono industrial Los Villares; Aldeaseca de la Armuña; Fuente Serrana y El Helmántico.

En el caso de la localidad armuñesa será una parcela del polígono industrial la que albergue el nuevo punto limpio.

Estas actuaciones se integran en el Proyecto Estratégico de nuevos Puntos Limpios Fijos, mejora de los existentes y nuevos Puntos Limpios Móviles que gestiona promueve la Junta de Castilla y León con un porcentaje del 82,64 % de fondos europeos Next Generation y un 17,36 % de fondos propios, con una inversión total de 25 millones de euros.

Carrascal de Barregas

En la localidad de Carrascal de Barregas se han iniciado los trámites para construir un punto limpio en el polígono industrial del municipio ubicado frente a la urbanización Peñasolana. El presupuesto estimado es de 130.213 euros y la financiación correrá a cargo de la Diputación Provincial de Salamanca y de la Junta de Castilla y León.

Carbajosa de la Sagrada

En el municipio de Carbajosa de la Sagrada también se está construyendo un punto limpio en el polígono industrial Montalvo III, en la calle Vertical II. La inversión municipal es de 300.000 euros, superficie de 2.152 m² para la parcela municipal. El recinto está a falta de su puesta en marcha.

Villamayor de Armuña

El pasado mes de septiembre la Junta anunció también una inversión de 480.701 euros, cofinanciada con fondos europeos Next Generation, destinada a la construcción de un punto limpio de recogida selectiva en el término municipal de Villamayor de Armuña.