La Junta destinará 26.000 euros al arreglo urgente de la cubierta del colegio de Lumbrales «El suelo del gimnasio se está estropeando y las ventanas se nos caen», señalan desde el Ampa y el Ayuntamiento

S. Dorado Lumbrales Martes, 9 de diciembre 2025, 15:53 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León, a través de la Dirección Provincial de Educación, ha adjudicado por contratación directa las actuaciones necesarias para la reparación de la cubierta, actualmente inclinada, en el colegio de la localidad de Lumbrales, el CEIP Liminares, por un importe de 25.969 euros.

La situación actual compromete la estanqueidad del edificio, afectando a la funcionalidad y a la seguridad. Con un plazo de quince días, se espera que las obras se desarrollen durante las vacaciones de Navidad, ya que, tal y como señala el anuncio de adjudicación, «las deficiencias detectadas no son puntuales ni reparables mediante mantenimiento menor, sino que requieren una intervención integral de sustitución y sellado».

El Ayuntamiento ya ha actuado de manera provisional sobre las chapas de esta cubierta, actualmente de uralita. «Se ha colocado como buenamente se ha podido; vino el técnico de la Junta y han hecho la valoración», señala Laura García González, concejala del Consistorio y miembro del AMPA. «Las chapas son las mismas desde que se hizo el edificio, por lo que poco a poco se han ido desplazando; la masilla se ha ido… Esto ocasiona humedades y goteras en el gimnasio; el suelo del gimnasio se cambió hace dos años y se está estropeando», reivindica la edil.

Además, añade, «en la zona oeste del gimnasio se filtra la pared y se nos caen a veces las ventanas». Es por ello que el Ayuntamiento también actúa dentro de lo posible, pero confía en que la Junta cambie las mismas y coloque en el futuro dobles ventanas. «Esperaremos a ver qué se puede arreglar y qué no».