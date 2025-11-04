La Junta apuesta por un campo más competitivo a través de la digitalización y la formación tecnológica La finca Castro Enríquez de la Diputación acoge la jornada 'Horizonte Extensivo. Claves para un manejo digital, sostenible y competitivo'

Mauricio Rodríguez, director DIH-LEAF; Gerardo Marcos, diputado y delegado de la finca Castro Enríquez; Jorge Llorente, viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural de la Junta; y Miguel Vargas, director comercial de ISAGRI.

EÑE / Francisco Martín Aldehuela de la Bóveda Martes, 4 de noviembre 2025, 17:35

El proceso de digitalización del sector agroganadero ha sido el eje central de la jornada 'Horizonte Extensivo. Claves para un manejo digital, sostenible y competitivo', celebrada este martes en la finca de Castro Enríquez, dependiente de la Diputación de Salamanca, en Aldehuela de la Bóveda. El encuentro, organizado por DIH-LEAF e ISAGRI Conecta, ha reunido a representantes institucionales, expertos y profesionales del campo para analizar las oportunidades y desafíos de la transformación tecnológica en las explotaciones de carácter extensivo.

Durante su intervención, el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Jorge Llorente Cachorro, ha detallado las principales herramientas que la administración autonómica ha puesto a disposición de agricultores y ganaderos para avanzar en la digitalización del sector.

Entre ellas ha destacado el programa de 'Extensión Agraria Digital', que busca fomentar la formación y el intercambio de conocimientos sobre el uso de nuevas tecnologías en el campo. Inspirado en el antiguo servicio de extensión agraria, el plan se estructura en tres ejes: proyectos de innovación relacionados con el manejo de datos, desarrollo de herramientas digitales propias y difusión del conocimiento mediante cursos, talleres y asesoramiento técnico.

«Este programa, que comenzó hace cinco meses, ya ha recorrido buena parte del territorio nacional, promoviendo la capacitación tecnológica entre los profesionales del campo», ha explicado Llorente, quien ha subrayado que la digitalización «es imprescindible para ganar competitividad, reducir costes y facilitar la incorporación de jóvenes al sector».

El viceconsejero también se ha referido al programa 'CyL Digital Agro', una extensión del plan autonómico de competencias digitales, adaptada a las necesidades específicas del ámbito agrario. En este sentido, ha asegurado: «Castilla y León cuenta actualmente con más de 300 centros de formación, 40 de ellos en la provincia de Salamanca, que este mes impartirán más de 300 cursos presenciales sobre el uso de herramientas digitales, gestión de explotaciones o agricultura de precisión».

Por otro lado, Llorente ha repasado además otros proyectos en marcha, como 'AKISCyL', una red que fomenta la cooperación entre ganaderos y administración para detectar necesidades y compartir experiencias tecnológicas; el programa 'RETECH', dotado con 10 millones de euros para aplicar tecnologías avanzadas como inteligencia artificial o gemelos digitales en explotaciones piloto; y la Plataforma Agroalimentaria en Red (PAN), integrada en el mismo marco europeo y con un presupuesto total de 27 millones de euros, destinada a mejorar la trazabilidad y la transparencia de la cadena agroalimentaria.

«La digitalización aporta al sector agrario las mismas ventajas que a cualquier otra actividad económica: eficiencia, sostenibilidad y calidad», ha afirmado Llorente, quien ha añadido que su impacto se extiende también al ámbito social y medioambiental, al contribuir a frenar la despoblación y facilitar el cumplimiento de las normativas europeas.

La jornada incluyó además la intervención de Gerardo Marcos García, diputado provincial y delegado de la finca Castro Enríquez, quien ha dado la bienvenida a los asistentes y ha recordó el papel de la finca como espacio de referencia para la experimentación agraria. «Es un lugar emblemático para el campo salmantino, donde tradición y conocimiento conviven con la investigación más avanzada», ha señalado.

Asimismo, Marcos ha destacado que en las más de 500 hectáreas del recinto se desarrollan proyectos orientados a mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones, y ha subrayado el compromiso de la Diputación «con un campo moderno y competitivo, donde la innovación se incorpore de manera práctica al trabajo diario de agricultores y ganaderos».

El encuentro ha contado con la participación de técnicos, empresas tecnológicas y representantes del sector que han debatido sobre el papel de la digitalización en la mejora de la productividad, el relevo generacional y la sostenibilidad de la ganadería extensiva.