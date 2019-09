El cantante Juancho Marqués recala este jueves por la noche en Béjar para presentar su música en el primer concierto incluido dentro de la programación festiva.

–¿Qué ofrecerá Juancho Marqués al público bejarano en el concierto organizado por sus fiestas?

–Queremos que el público se lo pase bien independientemente de que conozca nuestra música o no. Tenemos un show súper musical, bastante dinámico y que puede ser un buen momento para acercar este tipo de música a la gente que no la conoce. Creo que se lo pasarán bien.

–¿Conoce la ciudad de Béjar?

–Conozco la ciudad de Béjar porque he pasado con el coche pero nunca he estado pasando un día. Espero que cuando vayamos a tocar, me de tiempo a ver un poquito más la ciudad porque me gusta viajar y conocer los sitios a los que voy.

–¿Cuál es el secreto para enganchar al público joven?

–No hay un secreto en sí mismo. Creo que es más bien hablar de tu propia experiencia, contar tus propias vivencias y ser real en lo que dices para que no sean cosas inventadas. Es simplemente contar tu propia vida y así, compartes muchas semejanzas con la gente de tu generación. El secreto es que no hay secreto, es ser tú mismo y, de esa manera, creo que es como más fácilmente la gente se identifica contigo con las cosas más cotidianas y sencillas y con los sentimientos. Quizás esa es la clave.

–¿Cuál es el legado que quiere dejar en el panorama musical?

–No quiero dejar un legado musical, quiero dejar un legado humano. Al final, la música es un canal o un medio. Lo que pretendo es que a través de mi experiencia y de lo que he aprendido por el camino a lo largo de los años, las generaciones que vengan detrás entiendan qué hago y por qué lo hago, que vean que hay alternativas y otras formas de hacer las cosas. Que se puede ser espontáneo y a la vez profesional y aprender de otra gente que te suma y te aporta. La música es un medio en sí mismo. Mi legado es dejar algo positivo para los que vengan detrás.

–¿Qué le aportan los grandes autores españoles en sus letras?

–Me aportan todo porque, al final, artísticamente es difícil inventar algo. Todos somos consecuencia de todos esos que han venido antes que nosotros. Ellos han hecho las cosas de una manera, nos han enseñado nuevas formas de escribir, de pensar, de estructurar una canción o un poema. Lo que cada uno es la consecuencia de toda la gente que ha ido pasando por tu vida. En el caso del arte, es lo mismo. Si no hubiera habido toda la gente detrás a la que he tenido acceso, yo no estaría haciendo lo que hago.