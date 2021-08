Juan Rodríguez Velasco: “La pandemia ha supuesto un antes y un después. Ahora las bodas son más íntimas”

Natural de Zamora, donde estudió Audiovisuales y Espectáculos, Juan Rodríguez Velasco se ha convertido en un referente de los documentales de boda a nivel internacional desde Béjar, ciudad en la que reside.

–¿Por qué decidió cambiar su Zamora natal por Béjar?

–Comencé trabajando en Zamora en una empresa de audiovisuales con la que hacíamos vídeos para la Junta de Castilla y León. Sin embargo, me trasladé a Béjar porque mi mujer vivía y tenía un negocio. Además, monté una empresa con un compañero. Con el tiempo me di cuenta de que realizar bodas me gustaba mucho porque controlas todo el producto documental. Entonces decidí especializarme en bodas y así llevo desde 2016.

–¿Ha cambiado mucho el mercado de las bodas?

–Sí. Ya no es como antes, cuando te invitaban a la casa de los novios. El vídeo ha cobrado mucha importancia por encima de la fotografía en un sector en el que estaba muy mal considerado. Me estoy moviendo en un sector mundial y decir que eres videógrafo de bodas tiene su relevancia. Antes los vídeos eran el complemento de la fotografía pero ahora tiene la misma importancia porque son como documentales. He pasado de trabajar en España a viajar por el mundo en lugares como Francia, Italia, Estados Unidos y en Portugal.

–¿Cómo surgió su participación en los premios Bride?

– Me presenté porque tiene muchos directorios mundiales y me permite saber en qué situación estoy en relación con otros países. Son premios mundiales en los que participan gente de todos los países y por ello, quería saber si estaba a la altura. En 2020, gané el premio Bride (novia en inglés) al mejor videógrafo internacional. Con la suma de todos los trimestres, se decide el ganador del año que, en 2020, fue para mí. Ahora estoy nominado a los Oscars del documental de 2021 en espera de algún premio.

–¿Qué repercusión tiene ese premio para usted?

– Es un complemento en el momento en que una pareja decide contratar a un videógrafo y valora tu curriculum a nivel personal, para mí, es muy importante saber que estoy haciendo las cosas bien y que estoy a la altura de los grandes. A mayores, los propios compañeros del sector ejercen de jueces y eligen. Compito con vídeos que son más estéticos pero no cuentan una historia como es mi caso, es un trabajo documental como una película de Almodóvar. Apuesto por un trabajo de autor, personal.

–¿Cómo ha afectado el coronavirus al mercado de las bodas?

– Como en el resto de situaciones, la pandemia ha supuesto un antes y un después porque ha traído consigo que se estén celebrando bodas más pequeñas y más familiares. Se están sacando cosas en positivo como que son bodas con más sentimiento, más íntimas. Al final, está la gente que los novios quieren que esté al contrario que antes. A partir de ahora, las bodas van a ser más pequeñas y no son las mismas estructuras que anteriormente. En mi caso, me ha afectado con respecto al parón pero no en cuanto al reportaje porque hago una historia más íntima y, en ese sentido, me beneficia. Se nota que el tema de las bodas empieza a remontar a medida que nos hemos vacunado y la gente ha ido confiando.

–¿No se plantea dejar Béjar por trabajar en una capital?

–He trabajado en Madrid y Barcelona pero me gusta más trabajar en Béjar porque controlo mis tiempos. He adaptado mi vida laboral a mi vida familiar. No lo descarto pero, ahora mismo, no me lo planteo. Además, me gusta pasear el nombre de Béjar en mis viajes de trabajo a otros países. Me parece un lugar muy cómodo para vivir porque es un sitio espectacular.

–¿Es cierto que la tendencia es grabar vídeos cortos para redes sociales?

–Sí. Yo realizo un vídeo largo y otro corto de tres o cuatro minutos para que los novios lo compartan por Whatsapp. Es como un trailer del documental de la boda.