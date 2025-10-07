Juan Luis Delgado (Asaja): «Sin agricultores ni ganaderos, Salamanca no tiene futuro» En un momento crucial para el sector agroganadero, ASAJA Salamanca alza la voz de la mano de su presidente, Juan Luis Delgado, para poner de relieve los retos y oportunidades de un territorio que vive del campo y para el campo

El campo salmantino atraviesa un momento decisivo. La provincia, históricamente ligada a la agricultura y la ganadería, se enfrenta a un futuro incierto marcado por la falta de rentabilidad, la burocracia y el relevo generacional. Así lo subraya ASAJA Salamanca, cuya voz se ha convertido en referencia para entender los problemas y aspiraciones del sector.

«Somos imprescindibles, pero muchas veces no somos reconocidos», afirma su presidente, que recuerda que sin agricultores ni ganaderos «no hay alimentos en las mesas ni vida en los pueblos». La paradoja del campo salmantino es evidente: es el motor de la provincia y, al mismo tiempo, uno de los sectores más castigados por la falta de apoyos.

Entre los principales retos que identifica ASAJA Salamanca se encuentran la falta de precios justos para las producciones y la creciente complejidad de la Política Agraria Común (PAC). Lo que nació como una herramienta de apoyo al agricultor y al ganadero, denuncian desde la organización, se ha convertido en «un laberinto burocrático que aleja al profesional del campo de lo que realmente importa: producir alimentos con calidad y garantizar el futuro de nuestros pueblos».

La organización agraria insiste en que el relevo generacional es la clave para garantizar el futuro del campo. «Necesitamos jóvenes en el sector, con formación, con acceso a la tierra y con facilidades para emprender. Si no hay relevo, el campo muere, y con él mueren nuestros pueblos», advierte el presidente. ASAJA recuerda que Salamanca cuenta con un gran potencial para liderar la producción de calidad, pero hace falta una apuesta real y decidida por parte de las administraciones.

La voz de la organización no solo resuena en la provincia. ASAJA Salamanca trabaja a nivel nacional y europeo para defender los intereses de los profesionales del sector, pero sin olvidar el trabajo diario en el territorio.

«Estamos en todo el territorio nacional y Europeo, pero también en cada pueblo, al lado del socio, acompañando en los trámites, peleando cada ayuda y denunciando las injusticias», señalan.

Más allá de la denuncia, ASAJA Salamanca reivindica la necesidad de que la sociedad salmantina valore y apoye a quienes garantizan los alimentos que cada día llegan a sus hogares. «Cada litro de leche, cada filete o cada kilo de legumbres tienen detrás muchas horas de esfuerzo y sacrificio», recuerda el presidente.

Con un mensaje directo , ASAJA Salamanca insiste en que defender a agricultores y ganaderos es defender la identidad de Salamanca. «Sin el campo no hay futuro», concluye el presidente, convencido de que la organización seguirá alzando la voz para que la provincia conserve lo que siempre la ha hecho única: su tierra, su gente y su tradición agroganadera.

