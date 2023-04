José Mateos, el niño mirobrigense que ha escrito su primera novela con 11 años

El hábito de la lectura le ha otorgado a José Mateos las herramientas necesarias para escribir su primera novela, pero no la última. En la Feria del Libro de Ciudad Rodrigo, este joven de tan solo once años de edad presentó “La Isla Embrujada”.

¿Cómo fue la experiencia en la Feria del Libro? ¿Repetirías?

La verdad es que al principio estaba un poco nervioso; era la primera vez que iba, pero poco a poco, a medida que fue avanzando la Feria, empecé a ganar más confianza. Sí, la repetiría todas las veces que hubiera que repetirla.

La inspiración puede provenir de muchos sitios: ¿Qué detonó esta historia?

Tengo un autor favorito pero no ha venido de ahí la inspiración. Simplemente yo leía mucho, y un día me pregunté a mí mismo: “¿Por qué no escribo un libro si me gusta tanto leer?”. Y ese mismo día me puse con el proyecto. La idea me vino sin más.

¿Cuánto te llevó escribirlo, y en qué soporte lo hiciste? ¿Incluiste ilustraciones?

Tardé dos meses y medio aproximadamente. Lo hice a mano. Yo hacía ilustraciones, pero para dar ideas a la editorial de cómo me gustaría que fueran las ilustraciones de la publicación. Así sabían por dónde tirar.

¿Empezó como un hobby o ya tenías el objetivo de publicar?

Lo hice por hobby, y cuando llegué al final decidí publicarlo. No había muchas editoriales infantiles, así que contactamos con una que ya conocía de antes.

¿Cómo te sentiste al saber que lo publicarían?

Me puse a saltar, y ese día diría que fue uno de los mejores días de mi vida.

¿Qué escribes ahora?

Estoy ya con el segundo libro, formará parte de una saga, porque va un poco relacionado con el primero.

Tu nombre aparece en la historia de estos niños... ¿Sois tus amigos y tú? ¿Saldrán en el siguiente?

Va de un grupo de amigos que se adentra en una isla de la que surge un rumor, y deciden resolver el misterio. Vivirán una serie de aventuras que les llevará al desenlace, y este libro, a parte, fomenta que con el compañerismo se llega a los objetivos que uno se propone. Creo que mis amigos se quedaron en shock cuando supieron que iban a salir en el libro. De momento hay muchos familiares y amigos que quiero meter en el libro nuevo, algunos repetirán , otros serán nuevos.