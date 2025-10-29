Jornadas de autoprotección promovidas por la Junta de Castilla y León en Béjar Han participado escolares, ciudadanos y agentes sociales como Policía Local, Guardia Civil, forestales y voluntarios de Protección Civil.

TEL Béjar Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:00 | Actualizado 17:20h. Comenta Compartir

El convento de San Francisco en Béjar ha sido uno de los escenarios elegidos por la Junta de Castilla y León para desarrollar allí las acciones incluidas dentro del Plan de la Autoprotección de Castilla y León. Se trata de una iniciativa transfronteriza promovida por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León, en colaboración con la Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela de Portugal.

En Béjar, las acciones se han centrado en una jornada divulgativa en el convento de San Francisco con participación de agentes de la Policía Local, voluntarios de Protección Civil, representantes de la Guardia Civil y agentes forestales. El objetivo de ese programa busca acercar la cultura de la autoprotección para empoderar a la población y así reducir la vulnerabilidad de las personas.

Imagen de la mesa celebrada en el convento de San Francisco y, también, de la actividad de primeros auxilios en el Ayuntamiento. TEL

Junto con esa jornada, se han celebrado otras acciones como una mesa de primeros auxilios en la Plaza Mayor para informar a la población y, también, actividades para escolares y estudiantes de Secundaria.