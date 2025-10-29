Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asistentes a la mesa de autoprotección en Béjar. TEL

Jornadas de autoprotección promovidas por la Junta de Castilla y León en Béjar

Han participado escolares, ciudadanos y agentes sociales como Policía Local, Guardia Civil, forestales y voluntarios de Protección Civil.

TEL

Béjar

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:00

Comenta

El convento de San Francisco en Béjar ha sido uno de los escenarios elegidos por la Junta de Castilla y León para desarrollar allí las acciones incluidas dentro del Plan de la Autoprotección de Castilla y León. Se trata de una iniciativa transfronteriza promovida por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León, en colaboración con la Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela de Portugal.

En Béjar, las acciones se han centrado en una jornada divulgativa en el convento de San Francisco con participación de agentes de la Policía Local, voluntarios de Protección Civil, representantes de la Guardia Civil y agentes forestales. El objetivo de ese programa busca acercar la cultura de la autoprotección para empoderar a la población y así reducir la vulnerabilidad de las personas.

Imagen de la mesa celebrada en el convento de San Francisco y, también, de la actividad de primeros auxilios en el Ayuntamiento. TEL
Imagen principal - Imagen de la mesa celebrada en el convento de San Francisco y, también, de la actividad de primeros auxilios en el Ayuntamiento.
Imagen secundaria 1 - Imagen de la mesa celebrada en el convento de San Francisco y, también, de la actividad de primeros auxilios en el Ayuntamiento.
Imagen secundaria 2 - Imagen de la mesa celebrada en el convento de San Francisco y, también, de la actividad de primeros auxilios en el Ayuntamiento.

Junto con esa jornada, se han celebrado otras acciones como una mesa de primeros auxilios en la Plaza Mayor para informar a la población y, también, actividades para escolares y estudiantes de Secundaria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Revuelo en la plaza de los Bandos: Policía Nacional y Local se movilizan para evitar un suicidio
  2. 2 El refrán de las cabañuelas avisa con lo que llega en los próximos días: «Noviembre lluvioso...»
  3. 3 Una mujer de 89 años operada de urgencia tras ser atacada por un perro peligroso en Pelabravo
  4. 4 La emotiva historia del nuevo piano del Hospital: adquirido gracias a la herencia de un paciente agradecido
  5. 5 La solución de la Junta para quienes se quedan sin plaza en los autobuses gratuitos por no poder reservar
  6. 6 La Guardia Civil detiene en Sancti Spíritus a un hombre en busca y captura que viajaba en una furgoneta robada
  7. 7 La Fiscalía de Salamanca sienta en el banquillo a un depredador sexual que grababa a mujeres por debajo de la falda
  8. 8 La cita charra que no llegó a buen puerto en First Dates: «No he tenido la sensación de sensualidad»
  9. 9 Herida tras ser atropellada por un turismo en un paso de cebra en la calle Licenciado Vidriera
  10. 10 Muere Rafael Calvo Ortega, un político de la Transición muy vinculado a Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Jornadas de autoprotección promovidas por la Junta de Castilla y León en Béjar

Jornadas de autoprotección promovidas por la Junta de Castilla y León en Béjar