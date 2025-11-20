Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Jornada micológica en Santa Marta de Tormes. FOTOS: EÑE

La jornada micológica de Santa Marta de Tormes alcanza su XX edición

El experto Antonio Martín ha sido el encargado de dirigir una charla explicativa

EÑE

Santa Marta de Tormes

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:15

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha celebrado este jueves la XX edición de las Jornadas Lúdico-Micológicas en la Escuela Municipal de Hostelería.

En este sentido, la jornada ha comenzado con una conferencia impartida por el experto Antonio Martín. Asimismo, los asistentes han podido disfrutar de una exposición de ejemplares recogidos en el campo y, finalmente, participar en una degustación elaborada por los alumnos de la Escuela.

La jornada micológica de Santa Marta de Tormes alcanza su XX edición