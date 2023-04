Joaquín Sánchez, ‘Tato Galerías’, Mirobriguense Ilustre: “La felicidad está en lo espiritual, en el interior. Yo la encontré ayudando a los demás”

Todo mirobrigense conoce a “Tato Galerías”, el sobrenombre que se identifica con solidaridad, bondad y palabras amables para todo el mundo. Joaquín Sánchez representa la cara afable de los mirobrigenses, que le reconocen y respetan por sus múltiples facetas de servicio al prójimo.

¿Quién es “Tato Galerías”?

—Pues “Tato Galerías” es un hombre que ha intentado ser bueno en la vida. Creo que ser bueno es lo más importante que hay en esta vida. Después, es alguien que ha intentado ayudar siempre. Me introdujeron en ello mis padres, que estaban en San Vicente de Paúl... Esto es lo que yo siempre he intentado hacer: ayudar a todo el que se pueda.

¿De modo que esa inquietud viene de familia?

—Sí. Tengo mucha suerte de haber tenido los padres que he tenido. Mi padre, siendo yo joven, iba a visitar a los enfermos a sus casas. Cogía el coche y nos íbamos a verlos los domingos. Mi madre se hizo secretaria de San Vicente de Paúl, y por eso empecé yo. Me llamó Jesús Loma, que era el presidente de San Vicente de Paúl, hace unos treinta años, y me invitó a ir. Desde entonces estoy en las Conferencias de San Vicente.

¿Hay algún momento especialmente bonito? ¿alguna anécdota que recuerde con cariño de alguien a quien ayudó?

—Recuerdo a mucha gente. Solo con la sonrisa que recibes, la mirada de agradecimiento... Eso es impresionante. Recuerdo varias cosas. Por ejemplo, cuando mi madre empezó a organizar la Cabalgata de Reyes repartíamos regalos a la gente humilde que no podía comprar juguetes a sus hijos. Después de la cabalgata, con unas listas de los niños que había en estas casas humildes, íbamos a verles, adquiríamos regalos a precio de fábrica, otros nos los donaban... Pero un día se nos acabaron los juguetes, fuimos a una casa y había una niña que se quedó mirando porque ya no tenía juguetes. No sabía qué darle, así que me quité una medalla que me regalaron por mi Comunión, una cruz, y se la puse a la niña. Resulta que a día de hoy esa mujer vive en Ciudad Rodrigo, y me dijo hace poco que yo le regalé esa medalla. Es una cosa increíble, de las que impresionan, fantástica.

¿Ayudar a los demás le hace feliz?

—Eso es lo que me hace feliz, ayudar a los demás. Yo encontré mi felicidad en esto. Me encuentro muy tranquilo, muy bien, y a lo mejor en el aspecto económico tengo lo justo para vivir. Ahora solo se piensa en tener un coche bueno, o un chalet... es verdad que están bien esos estímulos, pero no solo centrarse en el materialismo: eso no da la felicidad. Podría contar muchas anécdotas de gente que lo tiene todo y me ha preguntado: “Tato, ¿y tú por qué eres tan feliz?”. El dinero no lo es todo en la vida. Lo importante es lo espiritual, lo interior.

¿Cómo saca tiempo para tantas iniciativas?

—Bueno, en Amigos de la Ilusión ya no invierto tiempo, voy a verlos solo. Ha entrado gente joven, eso es lo bonito. Mi sobrino ‘Julete’ es quien ahora toma el testigo. Ahora tengo 75 años, pero cuando era joven, cuando trabajaba, todo esto lo hacía cuando acababa de trabajar. También fui voluntario en la Cruz Roja, conducía ambulancias. Antes se trabajaba de otra manera, pero es una institución buenísima. Todo cambia.

¿También han cambiado las necesidades de la gente?

—Sí, ahora hay mucha gente que, a causa del precio de la luz, nos pide cisco para poner braseros, y hay gente que no sabe encenderlo y pide ayuda también para eso.