La 'Isla de la Navidad', la novedad en el programa navideño de Santa Marta El alcalde de la localidad, David Mingo, ha presentado una nutrida programación en la que destaca esta propuesta que tendrá lugar en la Isla del Soto

Santa Marta de Tormes volverá a convertirse este diciembre en uno de los principales referentes festivos del alfoz gracias a una nueva edición de su consolidada Villa Navideña. El alcalde del municipio, David Mingo, acompañado del concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno, ha presentado la quinta edición de un proyecto «único», en palabras del regidor, en el que «se funden cultura, tradición y artesanía» con el objetivo de dinamizar la economía local y «hacer felices a las familias, especialmente a los más pequeños».

Campaña promocional hacia Madrid y Castilla y León

Una de las principales novedades de este año es una ambiciosa campaña promocional en redes sociales que se difundirá a través de Facebook e Instagram y alcanzará a Madrid y a provincias limítrofes como Segovia, Valladolid, Ávila, Zamora y Salamanca. Según explicó Mingo, esta acción permitirá que la Villa Navideña tenga «visibilidad ante un público potencial de más de 3,6 millones de personas».

El alcalde recordó que Madrid es un mercado clave: «Durante el puente de diciembre, los madrileños representan el 20% de los turistas nacionales que visitan Salamanca. Estando en el eje Madrid-Salamanca, queremos aprovechar esa oportunidad».

La campaña se complementa con cinco vallas publicitarias instaladas en la capital salmantina y con la colaboración de personajes públicos del ámbito deportivo y cultural que promocionarán la iniciativa en redes sociales.

'La Isla de la Navidad', el gran atractivo

Este año, la Villa Navideña incorpora un elemento destacado: La Isla de la Navidad. Una zona de la Isla del Soto, próxima a la pasarela de la Plaza de la Iglesia y al Centro de Interpretación, contará con un montaje especial de iluminación adaptado al entorno natural. «Queremos que sea una iluminación respetuosa y perfectamente integrada en el paisaje, al abrigo del Tormes», explicó Mingo. Si la acogida es positiva, el Ayuntamiento ampliará la iluminación a más áreas de este espacio natural en futuras ediciones.

La decoración navideña también llegará a más puntos del municipio, pasando de los emplazamientos habituales a un total de diez zonas que incluyen la Plaza de la Iglesia, Plaza Mayor, Plaza de España, calle Virgen del Carmen, Plaza de los Abuelos y Abuelas, distintos puntos de la Avenida de Madrid y la entrada de la Isla del Soto. Con ello se busca fomentar que los visitantes recorran todos los espacios y apoyen al comercio y la hostelería.

Programación familiar del 5 de diciembre al 5 de enero

El concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno, adelantó que la programación de este año estará organizada en torno a tres bloques: La Navidad de los Niños, Cultura en Navidad y el Mercado Navideño. Las actividades se desarrollarán principalmente en la carpa instalada junto al Ayuntamiento.

La inauguración tendrá lugar el viernes 5 de diciembre con el encendido de La Isla de la Navidad a las 18:45 horas y un recital de villancicos a cargo de la Escuela Municipal de Música y Danza en la carpa municipal ubicada en la plaza de España.

Durante un mes se sucederán propuestas como el Concierto de Navidad del grupo Quartetto, sesiones de circo y teatro familiar, pasacalles, cuentacuentos, visita de Papá Noel y del Hada de Navidad, la popular 'Papanoelada', visitas guiadas por la Isla del Soto Encantada, una fiesta musical y la Nochevieja Infantil. La recepción de los Reyes Magos en el Ayuntamiento se celebrará los días 3 y 4 de enero.

Mercado Navideño y Cabalgata de Reyes

El tradicional Mercado Navideño, organizado en colaboración con la Asociación de Empresarios Quédate en Santa Marta, se celebrará los días 19, 20 y 21 de diciembre en la carpa municipal. Incluirá distintas actividades y premios para las compras realizadas. El horario será de tarde el día 19 y de mañana y tarde el fin de semana.

La programación culminará el 5 de enero con la Cabalgata de Reyes, que recorrerá diversas calles del municipio.

Además, los visitantes podrán disfrutar del tradicional Nacimiento ubicado en el interior del Ayuntamiento y de otro belén instalado en un local municipal, que volverán a destacar por su creatividad.