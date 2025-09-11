iRiego, una empresa de pueblo que moderniza el campo y mejora la vida del agricultor

Jueves, 11 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

iRiego es una empresa de pueblo con más de 10 años de experiencia a lo largo de los cuales ya se ha convertido en líder en la modernización y digitalización de regadíos, y que ya ha abierto numerosas oficinas en las provincias de León, Valladolid, Salamanca, Palencia, Burgos, Navarra o Lérida para atender a los regantes desde el corazón del mundo rural.

En la provincia salmantina cuenta con una oficina en Babilafuente para atención y asesoramiento a los regantes de la Comunidad de Regantes Canal de Babilafuente, un centro que se abrió en abril y con el que iRiego busca generar en la zona nuevos servicios que cada vez son más demandados por los agricultores, ofrecer un ahorro de tiempo en el mantenimiento de instalaciones, poner a disposición de los regantes tecnologías mucho más punteras en el control de sus riegos para manejarlos desde el teléfono o poder ahorrar agua mediante un servicio de atención directa y asesoría experta en la digitalización y la gestión integral de los cultivos.

Para atender a los profesionales del campo, iRiego cuenta con una plantilla joven y altamente preparada, compuesta por más de un centenar de expertos en la instalación y gestión de servicios más modernos que generen beneficios y ahorro de agua en las comunidades de regantes. El 90% de esa plantilla procede de las zonas rurales, puesto que uno de los objetivos de iRiego es crear empleo y riqueza en los pueblos.

Las numerosas oficinas que iRiego ha abierto a lo largo de estos años en pequeñas y medianas poblaciones han dado la oportunidad de acercar la atención a los agricultores en sus propias zonas de cultivos, lo que facilita intervenciones y soluciones más eficaces y rápidas en cualquier momento. Además, confiere un conocimiento del entorno que facilita la aplicación de servicios mejorados y modernos que otorgan a los regantes no sólo una mejora en sus producciones, sino un destacado ahorro de energía y agua, además de una mejor calidad de vida. Se trata de una forma distinta de pensar, una singularidad empresarial que permite que tanto los usuarios como la plantilla se sientan satisfechos y contentos de formar parte de la familia de iRiego.

El objetivo para el próximo año es alcanzar las 15 oficinas en toda España y dejar la riqueza en los pueblos en los que están contratadas las plantillas con el fin de que esta actividad económica no salga de los pueblos hacia las grandes ciudades. En este sentido, iRiego apela a la responsabilidad de las comunidades de regantes en defender que esta riqueza se quede en las empresas de pueblo y evitar así que se vaya a Madrid el dinero que con su esfuerzo generan trabajando el campo.

El objetivo de iRiego con la apertura de nuevos centros de atención a regantes es además crear empleo de calidad en los lugares en los que se instala. Por ello, con cada apertura se contratan habitantes de la zona, las que mejor conocen el regadío y a los regantes. El reto de la empresa es devolver a los pueblos y sus habitantes todo lo que siempre han aportado a la riqueza del país.

iRiego en cifras

iRiego administra actualmente más de 50.000 hectáreas de regadío, en las que trabajan más de 6.000 regantes que confían en sus servicios para optimizar los recursos hídricos y mejorar la eficiencia de sus explotaciones.

La organización cuenta con un equipo de más de 100 empleados especializados en la gestión integral del agua y presta servicio a 22 Comunidades de Regantes repartidas por distintas provincias: Salamanca, León, Burgos, Valladolid, Palencia y Orense.

En cuanto a infraestructuras, iRiego gestiona 5.200 hidrantes y 30 estaciones de bombeo, lo que permite un control exhaustivo del riego y una distribución eficiente del recurso.

Además, la compañía está impulsando importantes proyectos de innovación y sostenibilidad. En la actualidad, desarrolla 20 proyectos PERTE con una inversión global de 9 millones de euros, y ya ha solicitado otros 40 proyectos adicionales, que supondrán una nueva fase de actuación valorada en 17 millones de euros.