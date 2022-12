Instalado el belén más alto de Salamanca, a casi 2.000 metros de altitud

Los montañeros del Club Sierra de Béjar cumplieron con la tradicional subida hasta el Pico Alaíz, a 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, para instalar el belén montañero, el más alto de la provincia, y que no ha faltado ningún año en los últimos diecinueve contra viento y marea y pese a la pandemia.

Así lo recordaba este domingo Juan Carlos Bonnail, miembro del club, al señalar que no había faltado ningún año desde que el club comenzó a celebrar esta tradición. “Lo pusimos incluso en los años de la pandemia”, añade, aunque en 2020 no hubo convocatoria pública y fue un grupo muy reducido el que se hizo cargo de mantener viva esta tradición. Han sido muchos los montañeros fieles que no han faltado más que los obligados por la pandemia, como explicaba también Juan Guinaldo, otro aficionado a la montaña que disfrutó con el resto de una soleada jornada en las alturas bejaranas.

Juan Carlos Bonnail recordaba también cómo en 2017 robaron el belén “y Antonio García Frías nos donó uno, que es el que se ha estado estado instalando”. Este año donó otro, que es el que desde ayer luce ya a los pies de la efigie de María Auxiliadora, obra de Ricardo Martín Vázquez.

Los montañeros fueron a pie hasta el pico Alaíz; algunos desde Béjar, otros en coche hasta la carretera de La Covatilla, que estaba abierta pero sin pistas para esquiar. Todos disfrutaron de una agradable mañana en la que no faltaron los villancicos al acabar de montar el nacimiento y el tradicional aperitivo en compañía y convivencia. Embutidos, queso, hornazo, encurtidos... Había de todo para degustar y, cómo no, los dulces típicos de la Navidad, como los turrones, polvorones, frutas escarchadas, amén del cava y la sidra con los que los presentes brindaron por la Navidad.

Tras el montaje, además de los propios montañeros, que querían inmortalizarse junto al belén, llegaron también personas ajenas al club, que contemplaron también esta original iniciativa que se ha asentado como una de las actividades de la Navidad bejarana que no puede faltar.

Y es que, como recordaban muchos de ellos, “hacía años que no disfrutábamos de una mañana tan agradable para poder instalar el nacimiento”. En otras ocasiones, el frío, el viento o la lluvia habían deslucido la jornada pero, como insistían con orgullo, la imagen de María y José con el Niño Jesús no ha faltado nunca en estas dos décadas de tradición. Ni en 2017 cuando lo robaron. El colectivo que preside Javier Yuste prepara nuevas iniciativas para cerrar el año y recibir el 2023. No faltará, por ejemplo, la marcha de los huevos fritos.