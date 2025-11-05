Indignación en Pelabravo por la destrucción de las ruinas del castillo de la Torre Mocha Los restos del yacimiento arqueológico estaban en una parcela agrícola y no había licencia de obra ni permisos para esta intervención. La denuncia de vecinos y Consistorio ya está en manos de la consejería de Cultura de la Junta que podrá imponer una sanción

El lugar que ocupaba el yacimiento arqueológico del Castillo de la Torre Mocha en Pelabravo, ahora señalado con una malla de obra.

EÑE Pelabravo Miércoles, 5 de noviembre 2025, 06:30

Pelabravo ha perdido el único Bien de Interés Cultural (BIC) con el que contaba la localidad. Se trata del llamado castillo de la Torre Mocha, que databa del siglo XII y estaba en una parcela a escasos metros de la margen izquierda del Tormes, frente al conocido Arenal del Ángel.

Tal como han denunciado tanto vecinos como Consistorio, el propietario de la parcela agrícola tras adquirirla envío maquinaria pesada para retirar los restos de esta fortificación que está ubicada en la zona de Narros del Río y rodeada de maizales. En estos momentos ya no quedan restos arqueológicos, sino tan sólo un gran socavón de más de un metro de profundidad donde antes estaban los fragmentos de paredes del castillo, una fortificación militar de la Edad Media.

Los restos estaban compuestos por tapias de los muros realizadas con la técnica del calicanto. Uno de ellos, según los datos oficiales, tenía 5,8 metros de longitud y el otro 3,70 metros, con una altura que no llegaba a los 5 metros y una anchura máxima de 1,20 metros.

La alcaldesa de Pelabravo, Mayte García, señaló: «Al llegar el aviso al Consistorio de las obras salí inmediatamente hacia allí junto a los técnicos para intentar paralizarlas, pero ya no había nada que hacer. Es una obra que no tenía permiso, ni se había pedido licencia, porque no se hubiese dado. Dimos el aviso de lo ocurrido tanto a la Guardia Civil como a la Junta, que ya se está ocupando del tema. Nos echamos las manos a la cabeza con lo que ha ocurrido. Es el único Bien de Interés Cultural que había en el pueblo, estaba catalogado en las Normas Urbanística, y ya no están las paredes del castillo. Desde el Ayuntamiento hemos abierto un expediente».

Ahora los siguientes pasos que se deberán seguir están en manos de la sección de Cultura de la Junta que ya tiene abierto un expediente sancionador por la protección del patrimonio cultural y del yacimiento arqueológico. «El propietario nos dijo que desconocía que este lugar estuviera protegido, porque en sus escrituras no lo indica», apuntó la regidora.

El castillo de la Torre Mocha era tan simbólico que incluso ocupa la mitad del escudo del municipio, que comparte con el Tormes y con la imagen de su campanario separado de la iglesia.

Cabe recordar que, desde 1949, todos los castillos, independientemente de su estado de conservación, es decir, incluso en ruinas, están protegidos legalmente a nivel estatal puesto que existe una legislación genérica sobre este tipo de edificios que tienen la consideración de Bien de Interés Cultural ( BIC).

En la provincia de Salamanca hay registrados 206 Bienes de Interés Cultural de los más de 2.500 que hay en Castilla y León.