Taller educativo en Carbajosa de la Sagrada. EÑE

Inclusión y convivencia en los colegios de Carbajosa a través del proyecto 'Arte sin barreras'

Los alumnos han participado en una gran variedad de actividades impartidas por asociaciones y entidades de Salamanca

EÑE

Carbajosa de la Sagrada

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:05

Comenta

Durante el mes de octubre, La Ciudad de las Niñas y de los Niños de Carbajosa de la Sagrada ha desarrollado el proyecto 'Arte sin barreras', una iniciativa que ha acercado el arte a los escolares del municipio desde una perspectiva inclusiva, participativa y enriquecedora.

Los colegios Pablo Picasso, La Ladera e Isabel Reina de Castilla se han convertido en escenarios de unos encuentros muy especiales en los que los niños han disfrutado de jornadas de convivencia, creatividad y aprendizaje compartido. A través de diversas propuestas, los escolares han podido comprobar que en el arte, las manualidades y las actividades cotidianas no existen barreras ni límites.

Durante estas semanas, los alumnos han participado en una amplia variedad de talleres impartidos por asociaciones y entidades de Salamanca comprometidas con la inclusión. En este sentido, han destacado las actividades de AVIVA Salamanca, con sus talleres de puntada con hilo, teatro y percusión; la experiencia de Insolamis, que ha combinado encuadernación y teatro; y las propuestas de la Fundación Afim, que han acercado los bailes tradicionales y el mundo de la radio a los más pequeños.

Uno de los momentos más emotivos ha sido la muestra de pintura con la boca del artista Francisco Javier Marcos, cuya destreza y espíritu de superación inspiraron a todos los presentes.

El proyecto ha contado además con la colaboración de numerosas entidades salmantinas como el colegio Público de Educación Especial Reina Sofía, la asociación Down Salamanca, Aspar «La Besana», Aspace Salamanca y la asociación AMUCAS (Asociación de Mujeres de Carbajosa Solidaria), cada una aportando talleres y propuestas adaptadas a los escolares.

Gracias a 'Arte sin barreras', el mes de octubre se ha convertido en una auténtica celebración del arte, la inclusión y la convivencia en los colegios de Carbajosa de la Sagrada. Una muestra de que el trabajo en equipo, la colaboración y la creatividad pueden construir experiencias transformadoras que fomentan el respeto, la empatía y la diversidad.

