Hugo, el primer bebé de El Pedroso en más de doce años

Hugo nació hace un mes con un cheque de 500 euros bajo el brazo. Toda una fiesta para sus padres y también para el pueblo de El Pedroso, ya que hacía más de doce años que no nacía un niño en la localidad. El alcalde Ángel Gómez Carrasco ve en este nacimiento un hilo de esperanza para el futuro del pueblo, por eso no oculta su alegría al contar con un nuevo censado más.

La encargada de entregar el cheque de 500 euros a los jóvenes papás Cristian y Sandra, fue la teniente alcalde, Flora Antonia Pérez Martín. Cristian es oriundo de la localidad y en la actualidad trabaja en la industria cárnica, mientras que Sandra es foránea y trabaja en un establecimiento de estética. “El hecho de haber nacido aquí, siempre tira mucho”, señala Cristian.

Y es que elegir un pueblo para crear una familia y prosperar no resulta nada fácil hoy en día. “La verdad es que ahora mismo no hay muchas ventajas porque no tenemos colegio, no hay guardería, no hay nada...”, subraya el nuevo papá, quien, como contrapartida, encuentra en el pueblo “la tranquilidad que no da una ciudad; al final, al que ha nacido aquí, le gusta esto”, confiesa. Y eso a pesar de la escasez de niños que presenta el municipio. “Solo en verano contamos con algún niño más, pero ninguno vive aquí”, apostilla.

A la hora de analizar la situación que viven los pueblos pequeños de la provincia, Cristian es muy claro: “están en declive, ya que según se están poniendo las cosas, no resulta nada fácil, y más ahora con la subida de los carburantes y de los productos esenciales, así como de la vivienda, lo que impide vivir en el pueblo y trabajar en la ciudad, especialmente para los jóvenes”, apostilla.

En 2004, El Pedroso crea la ordenanza de Fomento a la Natalidad y Ayuda Escolar. Daban 300 euros por nacimiento y 180 euros en edad escolar hasta los 18 años. En 2008 el Ayuntamiento dejó la ayuda en 500 euros por nacimiento.