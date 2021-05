Honrando el folclore charro durante 80 años: “Antes aprendíamos de oído”

No le ha hecho falta buscar un nombre artístico. Los músicos tradicionales y humildes del folclore charro, como es el caso del tamborilero Arcadio Vicente Hernández, beben del sobrenombre que los vecinos y admiradores inventan sobre la marcha: “el tamborilero de Barreras”. Conciso, descriptivo, pero empapado de respeto.

A sus 87 años Arcadio Vicente espera que la pandemia le deje acudir al fin a dos homenajes en distintos pueblos salmantinos. Más allá de sus habilidades, destaca que lo mejor de ser tamborilero es la cercanía con el público. “Lo mejor que me llevo es que he conocido a mucha gente en todos los pueblos, y el cariño que me demuestran es tremendo”, asegura.

La causalidad, y no la casualidad, quiso que se convirtiera en un reconocido músico. “Mi padre compró una flauta para mi hermano mayor, pero nunca aprendió. Un día le dije a mi padre que por qué no me la dejaba a mí”, narra. Y así, con ocho años de edad, comenzó su andadura. A los once experimentó su primera actuación en Cerralbo, y de ahí saltó a la Plaza Mayor de Salamanca de la mano de su mecenas, Urbano González Yecla.

Su pasión ha traspasado las fronteras regionales y le he llevado en varias ocasiones a Madrid, y a lo largo de su trayectoria musical ha atesorado hasta 17 placas que reconocen su talento y dedicación. “Las dos primeras me las dieron en Salamanca, la tercera en Trabanca, la cuarta en Bogajo...”, después, reconoce, se pierde. Y es que cuesta recordar tantas fechas por memorables que puedan ser.

Afirma que se limita a tocar, y lo hace vestido de paisano, sin florituras. También ha sido maestro de grupo de baile, y subraya la diferencia entre la “vieja escuela” y la “nueva escuela”. “Antes aprendíamos de oído, ahora como se va a escuelas todos se saben las mismas canciones”.

Él también recuerda, aunque no todos sus galardones por orden cronológico, sus primeras canciones, aquellas que dejan una huella imborrable de nostalgia: “la de La Permanente”. Puede, incluso, cantar algunos versos: “La culpa la tuvo tu madre que perdió veinte pesetas pa’ hacerse la permanente”.

Hasta su tamboril tiene una larga historia, y es que ha pasado por tres generaciones de tamborileros, ya fallecidos, hasta llegar a sus manos en 1948, fecha en la que lo adquirió con el único objetivo de mantenerlo vivo.