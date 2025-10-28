Homenaje de la Diputación a la mujer rural: «Son las que sostienen a los pueblos» Celebra este miércoles, 29 de octubre, un encuentro con 2.000 mujeres en el Recinto Ferial

Salamanca—La Diputación rendirá homenaje a quienes sostienen «con su esfuerzo, talento y compromiso la vida en los pueblos»: las mujeres rurales. Será durante la celebración que tendrá lugar este miércoles, 29 de octubre, en el Recinto Ferial, donde más de 2.000 féminas procedentes de 150 municipios se darán cita bajo el lema «Acciones Transformadoras».

«Las mujeres son las que sostienen la vida en los pueblos porque con su trabajo diario, su capacidad de liderazgo y su mirada comprometida son quienes impulsan el futuro de la provincia de Salamanca», ha asegurado Javier Iglesias, presidente de la institución provincial, que ha destacado la importancia de esta cita anual, cuyo objetivo es «visibilizar el papel de las mujeres rurales y reconocer las iniciativas que contribuyen a transformar el territorio y a fortalecer el futuro del mundo rural».

El acto central será un coloquio moderado por la periodista Ana Hernández, en el que participarán cuatro mujeres «referentes del medio rural, que compartirán sus experiencias y su forma de contribuir a transformar la provincia desde sus ámbitos profesionales y personales», señaló Iglesias.

En concreto, participarán la periodista de LA GACETA, Marian Vicente, que reflexionará sobre cómo los medios de comunicación pueden contribuir a dar una mayor visibilidad al mundo rural; la diseñadora Fely Campo, que explicará cómo su vínculo con la Sierra de Francia le ha servido de inspiración en sus creaciones; la dinamizadora social Pilar Duque, que hablará sobre los talleres y actividades que ayudan a combatir la soledad no deseada y Berta Garduño, directora de la Residencia municipal de mayores de Ledesma, que pondrá en valor la labor de las cuidadoras en el ámbito asistencial.

Acompañado de los diputados Eva Picado, David Mingo y Pilar Sánchez, Javier Iglesias ha lanzado un último mensaje para insistir en el compromiso de la Diputación con la igualdad, «porque el feminismo también se construye desde el mundo rural».