Historias de reencuentros en Salamanca. Así fue el primer fin de semana completo de vuelta a las segundas residencias

Una semana después de la finalización del estado de alarma y, por consiguiente, de la llegada de la nueva normalidad, la provincia de Salamanca parece haber recuperado realmente dicha normalidad y también su ambientación. Todos los pueblos de la provincia, independientemente de su tamaño, han comenzado a recibir a sus hijos con destino a las segundas residencias. Las carreteras ya lo atestiguaban el viernes por la tarde y el sábado por la mañana con caravanas en vías secundarias y con las autovías de la provincia como hacía meses que no se veían.

Los ayuntamientos dictan normas para concienciar sobre el uso de las mascarillas y las normas sanitarias

En una de las gasolineras rurales, como es la de Macotera, hubo un sensible aumento de repostajes de combustible, más aún teniendo en cuenta el desplome de ventas que han venido padeciendo durante todo el confinamiento, y también los clientes demandaron bombonas de gas para las casas de verano y garrafas de gasolina para los cortacésped y otras máquinas de desbroce con las que limpiar terrenos y patios.

En condiciones normales estaríamos aquí desde primeros de mayo”, explica desde su casa de Cristóbal Jacinto Cubino Hernández, quien llegó hace quince días desde su domicilio en los Bajos Pirineos franceses, a unos 150 kilómetros de Irún. Él y su mujer, María Magdalena Balula Almeida han sido los primeros en llegar al pueblo procedentes de Francia.

Podrían haber venido antes, reconoce Jacinto, ya que “siendo español, con la nacionalidad y el DNI españoles y residencia aquí, no tenía ningún problema”. Pese a ello, antes de emprender la marcha llamó a la Comisaría de Irún para preguntarlo y la respuesta fue positiva. Dos días antes de partir se hicieron los tests para asegurarse y llegar al pueblo con tranquilidad, pero no hizo falta porque, como añade, “no hemos salido de casa más que para comprar en Béjar. Estamos en el paraíso aquí. Al pueblo no hemos bajado y al bar, que está en frente, tampoco”. De hecho, al llegar, explica Jacinto, que el alcalde de la localidad, Antonio Luengo, le pidió que mantuvieran unos días de cuarentena y lo hicieron sin problema. Aprovecharon para limpiar toda la finca “que estaba llena de hierba” y para sembrar un pequeño huerto allí mismo.

“Estamos jubilados y pasamos el verano aquí. Venimos de mayo a septiembre y el invierno lo pasamos en Francia”, explica Jacinto Cubino, quien marchó a Francia con 10 años y está a punto de cumplir los 68. Pese a ello, siempre ha estado vinculado a su pueblo y tiene incluso unos consuegros que viven en frente en el pueblo pese a que sus hijos nacieron en Francia. Tiene familia en el país vecino, pero otro de sus hijos vive en Valladolid, por lo que el matrimonio aprovecha los viajes entre Francia y Cristóbal para realizar una parada y ver a sus hijos. Está muy unido a su pueblo y su cita es ineludible. Eso sí, señala que él ha podido venir este año porque dispone de una amplia finca que era un prado, donde ha podido construir su casa, su jardín y su huerto. Si su vivienda hubiera estado en el pueblo, sin patio ni jardín y con la puerta directa a la calle, quizás no hubieran venido este verano por toda la situación creada por la pandemia del coronavirus. Pero no es así y, como concluye, “disfrutamos de todo esto porque lo hemos hecho con nuestras manos y todo con mucho cariño”.