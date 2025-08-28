Historia viva en la Cuesta de San Pelayo

Zona donde estaba la antigua ermita en la Cuesta de San Pelayo.

EÑE / Francisco Martín Martinamor Jueves, 28 de agosto 2025, 07:41 Compartir

Este sábado 30 de agosto, Martinamor vivirá una jornada muy especial con la celebración de la romería de San Pelayo. Una cita novedosa que une pasado y presente, fe y cultura, en torno a uno de los espacios más emblemáticos del municipio: la Cuesta de San Pelayo, antiguo emplazamiento de la histórica ermita que, durante siglos, fue punto de encuentro y devoción para vecinos de toda la comarca.

En este sentido, el día comenzará a las 9:00 horas con un desayuno popular en la plaza Rafael Farina, donde los asistentes podrán disfrutar de chocolate con churros. A las 10:00 horas, los asistentes emprenderán el camino hacia la Cuesta de San Pelayo, reviviendo el recorrido de cerca de tres kilómetros que generaciones anteriores realizaban.

Uno de los momentos más significativos del día tendrá lugar a las 11:30 horas, cuando se celebrará un acto simbólico de gran carga emocional: la colocación de la primera piedra en la futura reconstrucción de la ermita de San Pelayo. Un proyecto que busca recuperar el esplendor de un espacio que durante siglos fue punto de encuentro y devoción para los vecinos de la comarca.

Así, la ceremonia estará amenizada por «El Mariquelo» (Ángel Rufino de Haro), conocido por su defensa de las tradiciones salmantinas. La jornada culminará con una comida popular a las 15:00 horas que incluirá caldereta de carne, postre y café. Parte de la recaudación irá destinada a la asociación organizadora del evento, en un gesto que refuerza el carácter solidario.

Más allá de la fiesta, la romería representa un homenaje vivo a la memoria del municipio. Los textos históricos recopilados en los libros dan fe de la importancia de la ermita de San Pelayo desde el siglo XVIII, así como del papel de los mayordomos, los pueblos vecinos y los donativos populares que permitieron su conservación durante generaciones.

Además, en sus libros de cuentas figuran no solo los gastos de reparación y reconstrucción, sino también entrañables detalles de fiestas, hornazos, toros, procesiones y teatros.

Ampliar Juan Antonio Martín, alcalde: «Queremos que vuelva a ser un punto de encuentro para toda la comarca» El Consistorio de Martinamor, liderado por Juan Antonio Martín, es el impulsor de la iniciativa que busca reconstruir la antigua ermita que estaba situada en el paraje de la Cuesta de San Pelayo. Un espacio natural, a tres kilómetros de la localidad, con mucha historia al ser una antigua zona de minas y donde se puede visualizar gran parte de la comarca albense. ¿Cómo surgió la iniciativa? —Queríamos retomar la historia del municipio, aunque con una idea nueva debido a que la ermita estará dedicada al nombre del paraje. Estamos muy ilusionados con el proyecto y buscamos implicar al resto de municipios de la zona para que se convierta de nuevo en un punto de encuentro. ¿Qué busca con esta primera actividad? —Iniciar el proceso para recuperar la ermita. No será nada fácil, por ello, la actividad nos servirá para ver que repercusión tiene y conocer si la gente nos apoya. Además, nos acompañará Blas Rodríguez, el párroco de Fuenterroble, durante el recorrido y llevaremos una talla que hemos restaurado de San Pelayo. ¿Hay alguna idea de cómo será la ermita? —Hay una idea inicial. Queremos una cosa simple, bonita y pequeña. Comenzaremos por rejuntar la pared existente de piedra para que no se pierda. ¿Cuál sería el objetivo final? —Con la reconstrucción de la ermita, lo que intentamos buscar es tener un nuevo atractivo turístico. EÑE / FRANCISCO MARTÍN

EL PROGRAMA

SÁBADO 30

09:00 horas Desayuno popular. Chocolate con churros para todos los asistentes en la plaza Rafael Farina.

10:00 horas Inicio de la marcha hacia la cuesta San Pelayo con salida desde la parroquia de la localidad.

11:30 horas Acto simbólico, colocación de la primera piedra en la reconstrucción de la ermita. Además, estará amenizado por Ángel Rufino de Haro, más conocido como 'El Mariquelo'.

15:00 horas Comida popular a base de caldereta de carne, postre y café. Para poder acudir en necesario retirar tique previamente. La cita gastronómica se desarrollará en las inmediaciones del Centro Cultural.

Una parte del coste del menú irá destinado a la asociación.