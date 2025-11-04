Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gimnasio municipal en un anejo del colegio. S. DORADO

Hinojosa de Duero estrena gimnasio municipal

El Ayuntamiento dota a un espacio del colegio de maquinaria, ante la demanda: «Mucha gente iba a Lumbrales»

S. Dorado

Hinojosa de Duero

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:10

Comenta

Gracias a una ayuda de la Junta de Castilla y León, que ha servido para otras instalaciones, y a maquinaria para ejercicio que ya estaba en posesión del Consistorio, Hinojosa de Duero ya cuenta con un modesto pero completo gimnasio en un espacio en desuso ubicado en el colegio. Pesas, cinta de correr, bicicleta estática y otras ofertas están abiertas al público sin necesidad de pagar una cuota, aunque si llevando un control de los usuarios que acceden, como su edad, y respetando ciertas normas.

Por ahora el gimnasio municipal abrirá en horario de 17:00 a 21:00 horas los siete días de la semana, respetando así el horario escolar matinal. «Según la demanda, podría estudiarse el abrirlo más los fines de semana, ya que no hay colegio«, señala el alcalde de Hinojosa, Jesús Pata Galante. Las instalaciones contaban ya con baños, porque la inversión ha sido mínima. »Había demanda, sobre todo por parte de las mujeres; muchas iban a Lumbrales«. Este nuevo servicio ya supone un salto en la calidad de vida de los habitantes del municipio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Fiesta de la Matanza llegará en su novena edición a 87 localidades de la provincia
  2. 2 El Seprona pilla de madrugada a tres hombres cazando con galgos de forma ilegal en un coto de Macotera
  3. 3 Xuso Jones vuelve a revolucionar por sorpresa las calles de Salamanca
  4. 4 El Gobierno dice que no va a abrir un centro de migrantes pero el permiso de obras es para ese fin
  5. 5 Llamativo incendio de un vehículo en la A-62, a su paso por Carrascal de Barregas
  6. 6 Ya se puede reservar plaza en los buses de Zamora a Salamanca: te explicamos cómo hacerlo
  7. 7 Detenida una asesora financiera con clientes salmantinos por estafar más de 122.000&euro;
  8. 8 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 3 de noviembre
  9. 9 Sanidad quiere que los padres acompañen al niño al quirófano y el Hospital ya aplica su propio protocolo
  10. 10 Un profesión tradicional que no se agota en la ciudad: «Siempre vamos a estar aquí»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Hinojosa de Duero estrena gimnasio municipal

Hinojosa de Duero estrena gimnasio municipal