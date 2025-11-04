Hinojosa de Duero estrena gimnasio municipal

S. Dorado Hinojosa de Duero Martes, 4 de noviembre 2025, 11:10 Comenta Compartir

Gracias a una ayuda de la Junta de Castilla y León, que ha servido para otras instalaciones, y a maquinaria para ejercicio que ya estaba en posesión del Consistorio, Hinojosa de Duero ya cuenta con un modesto pero completo gimnasio en un espacio en desuso ubicado en el colegio. Pesas, cinta de correr, bicicleta estática y otras ofertas están abiertas al público sin necesidad de pagar una cuota, aunque si llevando un control de los usuarios que acceden, como su edad, y respetando ciertas normas.

Por ahora el gimnasio municipal abrirá en horario de 17:00 a 21:00 horas los siete días de la semana, respetando así el horario escolar matinal. «Según la demanda, podría estudiarse el abrirlo más los fines de semana, ya que no hay colegio«, señala el alcalde de Hinojosa, Jesús Pata Galante. Las instalaciones contaban ya con baños, porque la inversión ha sido mínima. »Había demanda, sobre todo por parte de las mujeres; muchas iban a Lumbrales«. Este nuevo servicio ya supone un salto en la calidad de vida de los habitantes del municipio.