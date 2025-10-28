Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Baile de Halloween en Aldeatejada. EÑE

Hinchables, baile de monstruos y fuegos artificiales para celebrar Halloween en Aldeatejada

Las citas tendrán lugar este viernes, 31 de octubre, en el frontón municipal

EÑE

Aldeatejada

Martes, 28 de octubre 2025, 13:06

El Ayuntamiento de Aldeatejada ha organizado una completa programación para celebrar Halloween este viernes 31 de octubre, con propuestas dirigidas a niños, jóvenes y adultos. Las actividades se desarrollarán desde las 18:00 horas en el frontón municipal, que se transformará en un auténtico escenario del miedo.

Los más pequeños podrán disfrutar de un espacio lúdico con hinchables, un taller de maquillaje, pintauñas y tatuajes terroríficos, además de un photocall del miedo para inmortalizar sus mejores disfraces. A las 19:30 horas, los asistentes podrán reponer fuerzas con un delicioso chocolate con churros.

La jornada continuará a las 20:00 horas con 'El baile de los monstruos', un espectáculo musical donde los vecinos mostrarán sus disfraces al ritmo de la música, con cañones de confeti y ambientación festiva. Para poner el broche final, la noche concluirá con un espectáculo de fuegos artificiales.

Además, el Ayuntamiento ha pensado en las familias con el 'Día sin cole temático', una iniciativa que permitirá a los niños disfrutar de una jornada de ocio mientras se facilita la conciliación familiar, ya que el 31 de octubre es día no lectivo. El programa incluye servicio de madrugadores y tardones. El precio será de 8 euros para los niños empadronados (1,5 euros por hora extra) y de 10,50 euros para los no empadronados (2,5 euros por hora complementaria).

