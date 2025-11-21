Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manuel Bruno y Silvia Rodríguez, esta tarde, en la casa de la Hermandad de Jesús Nazareno de Béjar. TEL

La Hermandad del Nazareno de Béjar recaudará un año más dinero para ayudar a Cáritas Interparroquial

Entregará el próximo sábado los premios del rally en el convento de San Francisco e inaugurará el día 5 la muestra de belenes en el espacio de arte 'El Bodegón'

TEL

Béjar

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:08

Comenta

La Hermandad de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de las Angustias de Béjar recaudará un año más fondos para ayudar a los programas de Cáritas Interparroquial.

Será a través de la campaña de Navidad presentada esta tarde de viernes por la vicehermana, Silvia Rodríguez, y el director de Cáritas, Manuel Bruno. La programación prevista se prolongará hasta principios del mes de enero con distintas propuestas. La primera tuvo lugar el 9 de noviembre con el rally fotográfico cuyos premios se entregarán el próximo sábado, 29 de noviembre, en el convento de San Francisco en un acto abierto al público y previsto a las 19:00 horas.

Además, inaugurará el 5 de diciembre la muestra de Belenes en el espacio de arte 'El Bodegón' con la participación de un total de once nacimientos hasta el momento, que permanecerán expuestos hasta el 6 de enero. Por otro lado, también publicará el recorrido de la ruta de belenes prevista este año con una participación de unas treinta escenas en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de fomentar la tradición belenista.

De cara a los días de la Navidad, la Hermandad celebrará el día 25 de diciembre el misterio viviente en la plaza de Nicomedes Martín Mateos. Dos días después, será la tómbola solidaria a las 18:00 horas para recaudar dinero para sus propias necesidades como, por ejemplo, el pago de la rehabilitación de la capilla del Jesús Nazareno. De hecho, la Hermandad tiene pendientes aún algunos pagos y ha apelado a la solidaridad de los ciudadanos para aportar dinero con la correspondiente desgravación en Hacienda.

La vicehermana ha animado a la participación de los bejaranos, colectivos y visitantes mientras que Manuel Bruno ha agradecido la colaboración de la Hermandad en un momento en el que las necesidades no dejan de aumentar mientras el número de socios se mantiene. «Los ingresos son menores porque las recaudaciones en donativos han bajado muchísimo y he tenido que echar el freno en Cáritas. Aún así, hay que seguir luchando para cambiar las cosas», ha concluido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La primera boda de un salmantino, con más de 36 años
  2. 2 Violento asalto en Pizarrales: siguen a una septuagenaria desde el súper hasta su casa y la arrastran varios metros hasta arrancarle las cadenas que llevaba al cuello
  3. 3 Tres heridos tras ser atropellados por un coche en La Alberca
  4. 4 Multa ejemplar por una pintada en Salesas
  5. 5 «La burocracia echa a los jóvenes del campo, te piden diez papeles y cuando los entregas...»
  6. 6 El truco de José Andrés que revoluciona la tortilla de toda la vida: «Nos hemos perdido algo glorioso»
  7. 7 Día ajetreado en las carreteras de Salamanca con ocho heridos en seis accidentes en menos de quince horas
  8. 8 La Junta estudia la compra de los dos colegios de la antigua Caja Duero
  9. 9 Las comunidades de vecinos, en jaque por la calefacción: «Como esto se prolongue, estamos aviados»
  10. 10 Osos, magia y estalactitas: la Navidad avanza en Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Hermandad del Nazareno de Béjar recaudará un año más dinero para ayudar a Cáritas Interparroquial

La Hermandad del Nazareno de Béjar recaudará un año más dinero para ayudar a Cáritas Interparroquial