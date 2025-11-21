La Hermandad del Nazareno de Béjar recaudará un año más dinero para ayudar a Cáritas Interparroquial Entregará el próximo sábado los premios del rally en el convento de San Francisco e inaugurará el día 5 la muestra de belenes en el espacio de arte 'El Bodegón'

TEL Béjar Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:08 Comenta Compartir

La Hermandad de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de las Angustias de Béjar recaudará un año más fondos para ayudar a los programas de Cáritas Interparroquial.

Será a través de la campaña de Navidad presentada esta tarde de viernes por la vicehermana, Silvia Rodríguez, y el director de Cáritas, Manuel Bruno. La programación prevista se prolongará hasta principios del mes de enero con distintas propuestas. La primera tuvo lugar el 9 de noviembre con el rally fotográfico cuyos premios se entregarán el próximo sábado, 29 de noviembre, en el convento de San Francisco en un acto abierto al público y previsto a las 19:00 horas.

Además, inaugurará el 5 de diciembre la muestra de Belenes en el espacio de arte 'El Bodegón' con la participación de un total de once nacimientos hasta el momento, que permanecerán expuestos hasta el 6 de enero. Por otro lado, también publicará el recorrido de la ruta de belenes prevista este año con una participación de unas treinta escenas en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de fomentar la tradición belenista.

De cara a los días de la Navidad, la Hermandad celebrará el día 25 de diciembre el misterio viviente en la plaza de Nicomedes Martín Mateos. Dos días después, será la tómbola solidaria a las 18:00 horas para recaudar dinero para sus propias necesidades como, por ejemplo, el pago de la rehabilitación de la capilla del Jesús Nazareno. De hecho, la Hermandad tiene pendientes aún algunos pagos y ha apelado a la solidaridad de los ciudadanos para aportar dinero con la correspondiente desgravación en Hacienda.

La vicehermana ha animado a la participación de los bejaranos, colectivos y visitantes mientras que Manuel Bruno ha agradecido la colaboración de la Hermandad en un momento en el que las necesidades no dejan de aumentar mientras el número de socios se mantiene. «Los ingresos son menores porque las recaudaciones en donativos han bajado muchísimo y he tenido que echar el freno en Cáritas. Aún así, hay que seguir luchando para cambiar las cosas», ha concluido.