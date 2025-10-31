Halloween aterroriza a los pueblos de Salamanca La celebración de la víspera de Todos los Santos sigue combinando las tradiciones ancestrales con las actividades más modernas a través de programas ricos en propuestas que recorren toda la provincia

Noche de Las Almas Blancas, una velada sobrecogedora a la luz de las velas, en Mogarraz.

Corresponsales Salamanca Viernes, 31 de octubre 2025, 06:15 Comenta Compartir

Hablar de la noche previa al Día de Todos los Santos implica sumergirse en la tradición, con actos destacados en varias localidades, pero también, en los tiempos modernos, en programaciones «terroríficas» diseñadas por los municipios, especialmente para los niños.

Mogarraz

La Noche de las Almas Blancas baña Mogarraz de un halo tétrico cada anochecer del Día de Todos los Santos, revistiendo las calles de la bella localidad serrana —de por sí sobrecogedora— con túnicas y capas negras, candiles y velas, única iluminación a lo largo del casco urbano. Una estela que vecinos y turistas siguen con interés, y en la que las mozas de ánimas marcan el compás con las esquilas.

En cada punto marcado se procede a lecturas poéticas y se expresan plegarias por las almas perdidas, en voz de Antonio Cea. La velada dará comienzo mañana, a las 20:00 horas, desde la plaza del Solano en dirección al Humilladero. Para finalizar, los asistentes degustarán un chocolate una vez de regreso a la plaza.

Celebrada con un riguroso protocolo, la Noche de las Almas Blancas congrega a cientos de personas que acompañan a los mogarreños por las estrechas y sinuosas callejuelas, que arrojan en esta celebración una atmósfera casi mística, en la que el silencio respeta cada una de las súplicas.

Alba de Tormes

Las propuestas de ocio con motivo de Halloween en la villa ducal tendrán lugar esta tarde. En este sentido, las citas arrancarán con una yincana temática a las 17:00 horas, para la que era necesaria inscripción previa.

A partir de las 18:30, la plaza Mayor se llenará de música y animación con una discomóvil, y se ofrecerá un chocolate solidario a beneficio de La Sonrisa de María, con un donativo de 2 euros.

Aldeatejada

En Aldeatejada, los actos se desarrollarán desde las 18:00 horas en el frontón, que se transformará en un auténtico escenario del miedo.

Los más pequeños podrán disfrutar de un espacio lúdico con hinchables, taller de maquillaje, pintauñas y tatuajes terroríficos, además de un photocall del miedo para inmortalizar sus mejores disfraces.

A las 19:30 horas, los asistentes podrán reponer fuerzas con un delicioso chocolate con churros.

La jornada continuará a las 20:00 horas con El baile de los monstruos, un espectáculo musical donde los vecinos mostrarán sus disfraces al ritmo de la música, con cañones de confeti y ambientación festiva.

Para poner el broche final, la noche concluirá con un espectáculo de fuegos artificiales.

Cabrerizos

La plaza Mayor de Cabrerizos se transformará con música, juegos y decoración aterradora durante la fiesta de Halloween, que se celebrará de 18:00 a 20:00 horas. Además, los vecinos podrán disfrutar de una merienda de chocolate y completar su disfraz con tatuajes.

Carbajosa de la Sagrada

La programación de Carbajosa incluye una tarde de terror y juegos que comenzará a las 18:00 horas en la pista de tenis cubierta.

Allí se celebrará la gran fiesta de Halloween, con discoteca móvil, animación, photocall y numerosas sorpresas.

Durante la tarde, los niños podrán participar en el taller Bolsa de Halloween, donde crearán sus propias bolsas para recoger dulces, y en La ruta de las calabazas, un original recorrido fotográfico entre personajes y objetos terroríficos con recompensas dulces.

Además, la jornada tendrá un componente solidario gracias a la castañada a beneficio de la asociación Ariadna.

Y, para quienes busquen emociones fuertes, el pabellón municipal volverá a transformarse en el mítico Túnel del Terror.

Castellanos de Moriscos

El Centro Polivalente San Roque de Castellanos de Moriscos se convertirá en un auténtico escenario del miedo para celebrar la Halloween organizada.

Las citas arrancarán a las 18:15 con una actividad terrorífica preparada por Castellanos Joven, recomendada para niños de 3 a 7 años acompañados de sus padres, y abierta a partir de los 8 años de forma independiente.

A las 19:00 horas comenzará la fiesta de disfraces del terror, que contará con photocall, discoteca móvil, animación, alfombra roja y pintacaras.

Doñinos

Halloween llega a Doñinos con actividades para todas las edades.

A las 17:00 horas comenzará Truco o Feria para niños de 3 a 12 años, seguido del pasacalles familiar a las 18:30 horas.

La tarde continuará con el concurso de disfraces y finalizará con una discoteca familiar.

Santa Marta de Tormes

Ampliar Fiesta de Halloween en Santa Marta de Tormes. EÑE

La tarde más terrorífica del año en Santa Marta contará con actividades para el disfrute de toda la familia en el frontón cubierto.

La jornada arrancará a las 18:30 horas con la Disco circo del terror, un espectáculo con música, personajes temáticos, zancudos, maquillaje, photocall y un concurso de disfraces infantil.

A las 21:00 horas comenzará un tardeo con música en directo a cargo del grupo Distrito Pop, que dará paso, a las 23:00 horas, al concurso de disfraces de adultos, amenizado por Buenavida Events.

Villamayor

En Villamayor, la programación comenzará esta misma mañana, de 11:00 a 14:00 horas, en el pabellón Dori Ruano, donde los más pequeños disfrutarán de juegos y talleres de plastilina y cocina temática.

Por la tarde, de 16:30 a 18:30 horas, el auditorio Antonio Gamoneda acogerá el concurso de disfraces de Halloween, organizado por Ciudad de los Niños de Villamayor.

A continuación, de 18:30 a 20:30 horas, el pabellón municipal Dori Ruano se transformará en un terrorífico Túnel del Terror, organizado por CASJUVI y ADOSVI, pensado para los más valientes.

Guijuelo

Ampliar Guijuelo Joven celebrará de nuevo Halloween. TEL

El albergue municipal será este año el escenario de la actividad de Halloween organizada esta tarde por Guijuelo Joven, desde las 19:00 horas hasta la medianoche. Se llama El colegio maldito.

Béjar

El grupo local Chirimbamba protagonizará esta tarde la actividad teatral Mediomiedo y miedoymiedo en el convento de San Francisco, con entrada libre a las 17:30. Luego, los niños saldrán a la calle para realizar el tradicional Truco o trato.