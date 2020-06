Hablan los afectados por la riada en Martín de Yeltes: “El pueblo era un río caudaloso”

La calle Traviesa y el Barrio Puente fueron las dos zonas más afectadas por la tormenta del pasado domingo

“Fue algo impresionante, el agua no dejaba de subir y no se podía hacer nada”, afirma Juan Manuel Sánchez, que aunque no se ha visto afectado directamente por la tormenta, se ha tenido que hacer cargo de la vivienda de unos familiares que residen en Madrid, “porque ellos con esta situación del coronavirus no pueden trasladarse hasta el pueblo, la situación les está siendo más dolorosa”, señala.

La vivienda de los familiares de Juan Manuel Sánchez ha sido una de las más dañadas por la crecida del arroyo Caganchas, al encontrarse justo al lado del cauce canalizado. “Todavía se puede apreciar fácilmente que el agua, dentro de la casa, superó el metro de altura, llevándose por delante todo, desde los muebles hasta los electrodomésticos más grandes, como el frigorífico”, señala este vecino.

Al tiempo que sacan enseres estropeados, limpian de lodo y barro y ponen a secar todo tipo de prendas, los vecinos de Martín de Yeltes esperan, como Jesús Cilleros, la llegada de los técnicos de los seguros para intentar recuperar algo de lo perdido.

“Son muchos los vecinos afectados por la tormenta, porque además de los que les entró el agua, están a los que el granizo rompió tejados, creando goteras”, afirma el alcalde, Eleuterio Fuentes.