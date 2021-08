Guijuelo rescinde el contrato de la piscina por los retrasos de la obra

El Ayuntamiento de Guijuelo ha dado por finalizado el contrato de construcción de los vestuarios y la nueva cafetería de la piscina municipal con la empresa adjudicataria de las obras por los continuos retrasos en la finalización del proyecto.

La relación contractual quedó cerrada el pasado 31 de julio después de que las obras del entorno de la cafetería sigan sin terminarse pese a que la empresa se había comprometido a tener las instalaciones listas para el inicio de la temporada. Sin embargo, no ha sido así y el Ayuntamiento se ha cansado de conceder prórrogas que no han terminado por cumplirse. Según explicaba el alcalde, Roberto Martín, la primera fecha de finalización prevista era el 10 de abril, después se alargó al 11 de mayo y, finalmente, se concedió otra prórroga hasta el 15 de junio. El Consistorio restará del contrato el coste de la obra no ejecutada y buscará otras fórmulas para poder terminar esta primera fase de uno de los proyectos más destacados de los que ejecuta en la actualidad el Consistorio y que ronda los 600.000 euros de inversión.

En esta fase se ejecutaron los vestuarios y la nueva zona de cafetería, que podría estar en funcionamiento todo el año y no sólo durante la época estival. En ese sentido, el alcalde señaló que ya está adjudicado el servicio y la idea es que pueda comenzar a funcionar la semana antes de las fiestas. Se trata de un contrato de cinco años de duración, prorrogable otros cinco años a razón de prórroga anual. Los dos primeros años, el canon será de cero euros para ayudar a que el servicio pueda asentarse. Después, la licitación marcaba un coste de 12.000 euros al año.

El Ayuntamiento de Guijuelo cumplió su palabra de abrir la temporada de baño en el mes de junio, aunque no pudo habilitar la zona de cafetería y sólo pudo abrir un kiosco para la venta de refrescos y chucherías. Sí pudieron entrar en servicio los vestuarios nuevos.

Como consecuencia de esta situación, los empadronados en Guijuelo tienen el acceso gratuito desde el pasado lunes. Sólo con mostrar el DNI en el acceso al recinto pueden entrar hasta que termine la temporada. Se trata de compensar el problema de la obra.