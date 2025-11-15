Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La entrega tuvo lugar en el Museo de la Industria Chacinera. TEL

Guijuelo reconoce a los ganadores del concurso «Saborea»

La creación de Sancho fue la ganadora del Pincho de oro, dotado con 400 euros, que recogió Esther Sánchez en el Museo de la Industria Chacinera

TEL

Guijuelo

Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:48

Comenta

El Museo de la Industria Chacinera de Guijuelo fue un año más el escenario de la entrega de los premios de una nueva edición del concurso de pinchos «Saborea Guijuelo». Esther Sánchez, de Sancho, recogió el «Pincho de ro», dotado con 400, por su propuesta «Solomillo ibérico con pimientos caramelizados y crunch de huevo». Hubo segundo y tercer premio, que recayeron respectivamente en Inquieto y Nani por «Mini burguer inquieta» y «Pollo de altos vuelos», repectivamente, que consiguieron 200 y 100 euros, respectivamente. Silvana, de La Margarita Antonia, recogía el premio al pincho popular, dotado con 300 euros, por el pincho «La preciosa Margarita Antonia».

En el acto se hizo entrega también de la recaudación solidaria a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de 620 euros.

También se ha hizo entrega de los vales por valor de 50 euros cada uno del sorteo realizado entre todas las papeletas participantes a los ganadores, quienes deberán acudir a los establecimientos: Área de servicios y transportes Guijuelo S.L, Cafetería Lisboa y La Colombiana.

