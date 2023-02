Guijuelo prepara un plan para adaptar las aceras a la actividad industrial

El Ayuntamiento de Guijuelo tiene en proyecto impulsar la puesta en marcha de un plan de acerado y accesibilidad en toda la villa en el que se tengan en cuenta las necesidades de los vecinos y la particularidad de un municipio en el que sigue habiendo una notable actividad industrial en el casco urbano.

El alcalde, Roberto Martín, ya habló del proyecto en la última sesión plenaria dado que su objetivo inicial es el de intentar tenerlo preparado en el primer trimestre del año para poder comenzar a trabajar en su puesta en marcha. Los acerados son obras que corren a cargo del Consistorio y éste quiere tener listo un plan de actuación para poder acometerlo.

“Las aceras necesitan mantenimiento”, explicó el alcalde a la hora de avanzar este proyecto. Pero Guijuelo tiene unas características concretas que no se dan en otros sitios y, además de conciliar la seguridad de los peatones, es necesario que se tenga en cuenta la actividad industrial dada la existencia de numerosos vados, muelles y otras infraestructuras industriales que hacen uso de las aceras.

Por eso, el alcalde explicó: “Tenemos mucha industria en el centro del pueblo y hay que ver cómo hacerlo muy bien. Todas las calles principales han de tener un proyecto firme de acerado para que nuestra industria pueda trabajar y para que los vecinos puedan pasear con tranquilidad”.

Estas medidas supondrían un paso más en las labores de mejora de calles que viene desarrollando el Ayuntamiento a través de los Planes Provinciales en los últimos años. Quedan algunas actuaciones por ejecutar, como la restauración del entorno del colegio Filiberto Villalobos.

En ese sentido, la obra está proyectada dentro de los remanentes de los Planes pero, en caso de que no llegaran para ejecutar la mejora, el alcalde recordaba que esa actuación está incluida también en los presupuestos municipales de 2023. Hay otras pequeñas actuaciones que, por el momento, no se están ejecutando a petición de los industriales para no interrumpir la actividad, que en estos días de febrero es muy intensa, de modo que una vez acabada la campaña de bellota podrían terminar de ejecutarse esas últimas actuaciones.

Los nuevos Planes se centrarán en la rehabilitación de la plaza de Julián Coca con un presupuesto total de 310.000 euros, de los que 236.000 correrán a cargo de la Diputación provincial y el resto, del Ayuntamiento de Guijuelo.