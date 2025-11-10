Guijuelo apoyará la investigación del síndrome de Turner a través de su concurso navideño El centro cultural anuncia las bases de la undécima edición del certamen de adornos navideños, que comenzará la recogida de creaciones a partir del día 17 de noviembre

TEL Guijuelo Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:11

El centro cultural de Guijuelo será de nuevo esta Navidad el epicentro de la solidaridad de los vecinos de la villa con motivo de la celebración del ya tradicional concurso navideño, que este año destinará los fondos recaudados a la investigación del Síndrome de Turner, una enfermedad rara que sólo afecta a niñas y mujeres.

Será a través de la Asociación Síndrome de Turner Alejandra en Salamanca, que fue la primera en crearse a nivel nacional y que será la receptora de lo recaudado a través de esta iniciativa, que cumple once años.

El centro cultural fue el escenario de la presentación de las bases del concurso, que recibirá los trabajos desde el 17 de noviembre al 5 de diciembre. Según recordaba María Jesús Moro, coordinadora municipal de Cultura, se trata de una iniciativa «que combina creatividad, participación y solidaridad. Se trata de aportar nuestro granito de arena para la investigación». En esta ocasión, se crearán adornos navideños y cada concursante puede presentar de tres a cinco creaciones, que se expondrán posteriormente en el hall del centro cultural del 15 al 30 de diciembre para participar en el mercadillo. El precio lo establecerá cada participante y los tres mejores, según la opinión del jurado, serán premiados. Como en años anteriores, los premios estarán formados por los productos donados por las casas comerciales de Guijuelo y comarca.

Las obras presentadas deberán contar con el logo de la asociación beneficiaria, que podrá descargarse en la página web de cultura. Deberán llevar también algún sistema para poder colgar en el árbol navideño.

La presidenta de la asociación salmantina, María José Sánchez, dio las gracias por la iniciativa y recordó que afecta a una de cada 2.500 niñas. Se trata de un trastorno que afecta solamente a las personas de sexo femenino y se produce cuando falta un cromosoma X (cromosoma sexual) de forma total o parcial. El síndrome de Turner puede causar una variedad de problemas médicos y de desarrollo, como baja estatura, la falta de desarrollo de los ovarios y defectos cardíacos, entre otras cuestiones. La asociación se fundó en 2012 y un año después se celebró el primer congreso. Fue la primera que se creó en España y, a raíz de ese encuentro, surgieron tres más: una en Madrid, otra en Andalucía y una más en Cataluña. En 2023 se celebró en Salamanca el cuarto congreso nacional y el primero iberoamericano.

La animadora cultural del centro, Mercedes Martín, recordó también que las instalaciones cuentan con diferentes objetos de venta en beneficio de la asociación.

