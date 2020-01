“Guerra” por la alcaldía de este municipio salmantino entre compañeros de partido

La Alcaldía de Arapiles, que cuenta con 7 concejales, cambiará de titular el día 29 al haberse presentado una moción de censura contra el actual alcalde, el socialista Agustín Calvo, que lleva en el cargo desde mediados de junio gobernando con los 3 votos del PSOE y el apoyo de los dos ediles de Cs. Por su parte el PP obtuvo 2 concejales y está en la oposición.

La moción de censura ha sido presentada por Audacio Viloria, que concurrió a las elecciones como número 2 del PSOE, y que dimitió de sus responsabilidades en el equipo de Gobierno en julio. A su voto se sumarán los de los dos ediles del PP y el de Javier Jiménez, concejal de Cs y número uno de esta lista, que también presentó su dimisión como teniente de Alcalde. Así las cosas, Audacio Viloria contará con 4 de los 7 votos de la Corporación.

“Desde el principio ha habido falta de entendimiento y comunicación con Agustín Calvo. A partir de las dos dimisiones de su equipo no entiende que está en minoría. No ha convocado plenos desde septiembre, ni elaborado presupuesto de 2019. Mi intención no era ser alcalde y me toca casi por obligación al ser el punto de unión entre los 3 grupos políticos” aseveró el candidato a alcalde.

Por su parte, el actual alcalde socialista, Agustín Calvo, se defendió asegurando que no se dedica a la política “ni vivo de ella”. “Desde el primer día Viloria dio problemas y buscaba su beneficio” y acusó al que fue su número dos de “transfuga”. “Ha utilizado las siglas del PSOE con deslealtad absoluta. Teníamos un pacto PSOE y Cs firmado para la legislatura que ahora han roto uno de sus concejales y Viloria”.

Por su parte, el cabeza de lista del PP, Sigifredo Marcos, asegura que el actual regidor “ha gobernado de forma sectorial, solo para un grupo de gente, y no es admisible. Sólo han hecho lo que desde el PP les dejamos en la cartera de trabajo. Los vecinos nos han pedido que presentemos la moción de censura, una decisión final que tomamos a finales de año”.