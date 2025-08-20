Golpejas, a punto para su cita patronal

Un grupo familiar, en una de las citas gastronómicas de 2024.

Desde hoy y hasta el lunes, los vecinos de la localidad de Golpejas, de todas las edades, podrán disfrutar de la programación de las fiestas en honor a San Bartolomé.

Una sesión nocturna de cine para todos los públicos abrirá las fiestas y dará paso mañana a la primera de las grandes citas de hermandad, con la gastronomía como eje. Así, la tradicional degustación de costilla asada en la plaza precederá al cuentacuentos y a la ronda de peñas.

El viernes por la tarde contará con la actuación de Sergio Lucas, organizada por la juventud, mientras que la verbena con la orquesta Kronos irá seguida del DJ Kilo.

Los niños serán los protagonistas del sábado con hinchables y un tobogán de agua tanto por la mañana como por la tarde, así como una fiesta de la espuma, seguida de carretones a media tarde.

El campeonato de rana, un pequeño aperitivo a las ocho y la macrodiscoteca ocuparán las primeras horas de la noche, a las que dará continuidad la actuación del DJ Kilo para prolongar el tiempo de baile y diversión juvenil.

Las citas religiosas se han reservado para el domingo, que contará con la misa y la procesión en honor a San Bartolomé a partir de las doce y media. La presencia del grupo Surco acompañará el desfile religioso del patrón por las calles del municipio con los tradicionales bailes charros.

Tras el parón de la comida, se retomarán las actividades a partir de las cinco de la tarde con una charanga recorriendo las calles de la localidad. El deporte, con un partido de pelota como protagonista principal, ocupará las primeras horas de la tarde.

La final del campeonato de rana se disputará a partir de las ocho y media de la tarde, y a medianoche llegará la verbena con la orquesta Seven.

El cierre de las fiestas se ha reservado para el lunes, día en el que los vecinos se reunirán en la alameda para degustar una paella a partir de las tres de la tarde. Luego tendrá lugar el campeonato de calva y el fin de fiestas, que se vivirá en la caseta.

El programa

Ampliar Las peñas y grupos de amigos, esenciales en las fiestas.

Hoy

22:00 horas. Cine. 'Del revés 2'.

Jueves, día 21

20:00 horas. Tradicional merienda popular en la plaza con degustación de costillas.

22:00 horas. Cuentacuentos.

0:00 horas. Ronda de peñas.

Viernes, día 22

18:00 horas. Actuación de Sergio Lucas, organizada por la juventud.

0:00 horas. Verbena con la orquesta Kronos. Después, DJ Kilo.

Sábado, día 23

12:00 horas. Día de los niños con hinchables y tobogán de agua.

17:00 horas. Hinchables, fiesta de la espuma y carretones.

18:30 horas. Campeonato de rana.

20:00 horas. Aperitivo para todos.

0:30 horas. Macrodiscoteca. Después, DJ Kilo.

Domingo, día 24

12:30 horas. Misa y procesión en honor a San Bartolomé con el grupo Surco.

17:00 horas. Charanga.

19:00 horas. Partido de pelota a mano.

20:30 horas. Final del campeonato de rana.

0:00 horas. Verbena con la orquesta Seven.

Lunes, día 25

15:00 horas. Paella en la alameda, amenizada por tamborilero.

18:30 horas. Campeonato de calva.

20:30 horas. Cierre de fiestas en la caseta.

Alejandro Román, alcalde de Golpejas: «Estamos preparando el punto limpio municipal» Aborda el ecuador de su actual legislatura con proyectos ya ejecutados y otros en su agenda de trabajo ¿Qué significan las fiestas? —Son jornadas para disfrutar en familia, con las peñas y con los amigos. Tendremos citas gastronómicas para más de 450 personas, como la costillada y también la paella. ¿Qué mejoras han podido ejecutar este año en la localidad? —La más destacada ha sido la obra de la cubierta del centro cultural, que eran las antiguas escuelas y ahora nos sirve para muchas actividades y también para acoger a los jóvenes del municipio. Asimismo, estamos trabajando en la preparación del punto limpio de la localidad, que esperamos poder utilizar pronto y que supondrá una nueva dotación medioambiental. Está ubicado en el llamado camino de los Huertos. ¿Qué proyectos tiene? —Por ejemplo, en estos momentos en el Ayuntamiento estamos pendientes del arreglo de la depuradora de aguas residuales, para lo que esperamos el proyecto de la Diputación que permitirá llevar a cabo la reparación. También debo decir que en estos días hemos tenido miedo a los incendios, porque las riberas y regatos del término municipal están llenos de maleza y sin limpiar. La Confederación Hidrográfica del Duero debería hacerse cargo de esa limpieza. Nosotros ya actuamos en la zona cercana al pueblo que nos corresponde como Ayuntamiento, pero el resto es responsabilidad de la CHD, que debería tenerlo en cuenta y acometer la retirada de hierbas y maleza antes de que ocurra algún problema.