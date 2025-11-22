Gastronomía al alcance del mirobrigense en el showcooking de Ciudad Rodrigo

S. Dorado Ciudad Rodrigo Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:35 Comenta Compartir

Un año más el Ayuntamiento ha apostado por dar visibilidad e impulso al Mercado de Abastos de Ciudad Rodrigo, que esta mañana acogió a las 11:00 horas una sesión de showcooking con degustación para amenizar la jornada matinal de compras en este referente de la localidad. El posicionamiento del mercado local pasó por las hábiles manos de la chef Leticia Martín, que relató las recetas a elaborar en esta edición: una fideuá negra con calamar de potera y langostino, unas carrilleras al jerez y por último una crema de limón coronada con rosquilla de Ledesma, todo un menú digno de las fiestas navideñas que están a la vuelta de la esquina. «Gracias por contar conmigo una vez más», expresó la cocinera. También Ana Cid, de la Cámara de Comercio, acompañó a la chef durante sus tareas.