Ganas de pasarlo bien en Babilafuente

Actuación de 'Manantial' en la procesión de San Roque.

Jorge Holguera Illera Babilafuente Miércoles, 13 de agosto 2025, 05:00 Compartir

Un año más llegan las esperadas fiestas de San Roque de Babilafuente. El Ayuntamiento no ha escatimado esfuerzos en la preparación de un programa marcado por la calidad y la variedad de las actividades.

Uno de los platos fuertes serán las verbenas amenizadas por grandes orquestas que auguran multitudinarias noches en Babilafuente. En la madrugada del jueves al viernes se contará con el espectáculo musical de la discoteca móvil 'Alefrán'; del viernes al sábado actuará 'Anaconda' en la zona del frontón viejo. En el mismo emplazamiento estará 'La Huella' en la noche del sábado al domingo y 'La Búsqueda', del domingo al lunes.

Por si fuera poco este despliegue de energía, luz y sonido, en Babilafuente no se echará en falta el festejo taurino. Destaca un concurso de cortes, quiebros y saltos que, el viernes a las once de la noche, llevará a Babilafuente a los más destacados recortadores del momento. El sábado, a las siete, habrá un juego del Grand Prix para la diversión del público juvenil, y el domingo se podrá disfrutar de una clase práctica de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca.

Además de la algarabía y el desenfreno, uno de los momentos más señalados, epicentro de estas fiestas, será la misa y procesión en honor a San Roque, en la iglesia parroquial, donde se contará con la actuación del grupo folclórico local 'Manantial', que embellecerá esta tradición con sus bailes y trajes típicos por las calles de Babilafuente.

La Comisión de Festejos de Babilafuente ha querido dedicar espacios especiales para los niños, con propuestas como el tren turístico, la fiesta de la espuma, toboganes, hinchables y juegos deportivos, que se llevarán a cabo el domingo.

Tampoco faltarán los encuentros en torno a las comidas populares.

El programa

Hoy

20:00 horas. Ruta de peñas con charanga 'Dale Kaña'.

Jueves, día 14

15:00 horas. Paella de peñas en la pista de pádel y DJ 'Facun'.

20:00 horas. Chupinazo y pregón por el grupo de alumnos 'Canrocket' del instituto 'Senara'. Proclamación de la reina 2025 y acompañantes.

22:45 horas. Desfile de peñas.

Viernes, día 15

0:15 horas. Disco-capea con vaquillas en la plaza de toros.

1:30 horas. Discoteca móvil.

8:00 horas. Alborada acompañada de la charanga 'La Escala'.

12:00 horas. Misa en honor a Nuestra Señora.

23:00 horas. Concurso de cortes.

Sábado, día 16

0:00 horas. Orquesta 'Anaconda'.

8:00 horas. Macarronada.

12:00 horas. Misa de San Roque.

19:00 horas. Grand Prix y capea.

23:30 horas. Orquesta 'La Huella'.

Domingo, día 17

8:00 horas. Chocolatada con la charanga 'Chaborrillos'.

12:00 horas. Santa misa.

13:00 horas. Baile del mediodía con el grupo 'Timanfaya'.

17:00 horas. Divertilandia.

18:00 horas. Espectáculo taurino.

21:00 horas. Parrillada popular.

23:30 horas. 'La Búsqueda'.

Martes, día 19

22:00 horas. Teatro de alumnos del 'Senara' en el multiusos.

Mª Carmen Gómez (alcaldesa de Babilafuente): «Ha sido un año de trabajo intenso con avances significativos» Estos días son de especial intensidad en el Ayuntamiento de Babilafuente. ¿Qué tal se vive en Babilafuente? —Se vive muy bien, tenemos de todo: espacios públicos, servicios y variadas empresas. ¿Cómo se presentan estos días? —Es un momento del año muy esperado porque, aparte de la fiesta, se produce el reencuentro con gente que normalmente está fuera. Son días muy agradables. En Babilafuente tenemos un ambiente muy familiar que se respira en cada acto del programa en honor a San Roque. ¿Destacaría alguna novedad del programa? —Por primera vez se ha organizado un concurso de tirachinas y otro de calva, ambos con mucha aceptación. Ayer recuperamos la marcha al monte para ver las estrellas; hacía muchos años que no se realizaba. ¿Qué proyectos destacaría dentro de la gestión del Ayuntamiento? —Ha sido un año de trabajo intenso, con avances en muchas infraestructuras y mejoras de servicios básicos. No estamos avanzando todo lo que quisiéramos, pero estamos sacando adelante muchos proyectos. ¿En qué se está trabajando? —En breve sacaremos adelante el solar para viviendas. Estamos pintando y cambiando puertas en unas aulas del antiguo colegio para habilitar salas de exposición. Tenemos muy avanzada la explanada de acceso a las piscinas y el nuevo local social. También queremos arreglar el caño y el parque municipal después de que terminen las fiestas.