Aunque este fin de semana no invitaba al turismo al aire libre, la afluencia de público en el entorno natural de esta zona de la provincia se hizo notar tanto como en fines de semana en los que el tiempo acompañaba, como el anterior.

“Aunque hace muy malo y no es día de terrazas, había gente”, afirman algunos visitantes de Masueco, localidad con un gran potencial turístico debido a su proximidad al mítico Pozo de los Humos, un reclamo turístico que este fin de semana hizo las delicias de los viajeros atrapados en sus respectivas provincias hasta ahora. Su alcalde, Ventura Jiménez, prevé que la apertura de provincias seguirá teniendo un impacto positivo en los próximos días. “Si antes bajaba mucha gente, ahora con las demás provincias abiertas, habrá más visitantes aún”, remarcó.

“Sorprende la cantidad de gente que ha venido a pesar del mal tiempo”, afirma el alcalde de Pereña de la Ribera

La lluvia y el fuerte viento no lograron detener a los excursionistas que este fin de semana hicieron su escapada a puntos clave del turismo de naturaleza. “En cuanto han abierto la provincia ha venido gente de Zamora, Ávila y Valladolid”, señaló Rodríguez.

Muchos turistas apaciguaron sus ganas de volver a viajar, como atestigua el regidor de Pereña de la Ribera, Luis Rodríguez. “Me sorprende que con el día malo que hace haya tantos coches en el camino para acceder al Pozo de los Humos; por la identificación del concesionario algunos de ellos son de fuera”, apuntó el alcalde. Y es que, aunque las libertades de movimiento se hayan visto ampliadas, hosteleros y comerciantes recuerdan que la mayor parte de sus clientes están fuera de Castilla y León, por lo que la noticia no ha provocado euforia entre los negocios, aunque ha mejorado la situación “indudablemente”.

El hotel rural de José María Sánchez, en La Alberca, no ha abierto sus puertas desde noviembre, porque considera que no merece la pena, ya que “para pocas habitaciones no compensa”. La experiencia, concluye, es que al abrir “no salen los números”. Su plan, abrir para marzo o abril de cara a la Semana Santa. Aunque el empresario también dispone de terraza, tampoco ha optado por abrir. “Puede que abramos para ofrecer el servicio sobre todo a la gente de diario que ya nos conoce”.