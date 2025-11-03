Fuentes de Oñoro completa la primera fase de mejoras en el tanatorio municipal Las instalaciones ya cuentan con nuevos espacios

S. Dorado Fuentes de Oñoro Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:39 | Actualizado 12:44h.

Precisamente en estas fechas en las que las familias velan por sus difuntos, el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro ha completado las primeras actuaciones de la reforma integral del tanatorio municipal.

Así, la localidad fronteriza ya ha visto finalizada la primera fase de las obras en dichas instalaciones, la cual se ha centrado en adecuar el nuevo espacio con una sala para los acompañantes, así como con un segundo túmulo que dispone además de una sala de familia.

Las actuaciones se han llevado a cabo con una inversión en torno a los 135.000 euros, un importe procedente de las arcas municipales, y con aportación de la Diputación provincial de Salamanca.

En una segunda fase se sumará la reforma estructural del anterior espacio del tanatorio, de tal manera que las instalaciones estarán dotadas de una sala común y dos salas de familia de forma independiente.