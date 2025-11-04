Fuenterroble subasta doce parcelas más de su polígono industrial

TEL Fuenterroble de Salvatierra Martes, 4 de noviembre 2025, 19:24 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Fuenterroble de Salvatierra subastará doce nuevas parcelas del polígono industrial de la localidad una vez que la depuradora del recinto ya está funcionando y que la mejora de la instalación eléctrica está en proceso de adjudicación con un precio de salida de 1,02 millones de euros para conectar el polígono con la subestación eléctrica de Guijuelo. Se trata de doce parcelas cuya superficie media ronda los 1.600-1.700 metros, si bien, hay una que alcanza una superficie de 2.380 metros.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicará en breve la licitación de las doce parcelas con los precios de salida de cada una de ellas, según confirmaba el alcalde de Fuenterroble, Juan José Serrano. En esa nueva licitación aparecerán también los nuevos plazos y la forma de presentación de las propuestas de compra de unas parcelas que podrán destinarse a diferentes actividades económicas pero que, dada la ubicación a mitad de camino entre Guijuelo y el propio casco urbano de Fuenterroble se erigen como terreno para la instalación de nuevas industrias cárnicas. De hecho, además del complejo agroalimentario que se ejecutó al inicio de la construcción del polígono, se está construyendo otra industria cárnica junto al acceso principal del polígono.

La depuración y la energía han sido dos de los retos que ha tenido que afrontar el Ayuntamiento de Fuenterroble para poder garantizar la actividad del polígono industrial. Así, el propio Consistorio adjudicó en 1,88 millones de euros la construcción de la depuradora del polígono industrial, que es distinta a la que ejecutó para el casco urbano del pueblo. En ese caso contó con una ayuda de la Junta de Castilla y León para el desarrollo de polígonos industriales de unos 350.000 euros, mientras que el resto de la financiación corrió a cargo de fondos propios.

Unos fondos que, en gran medida, provienen de la venta inicial de una parcela del propio polígono por 2,8 millones de euros. En aquel caso, se trataba de una parcela de 75.000 metros de superficie, lo que supone un terreno notablemente mayor que el que ahora se subastará. El Consistorio ha vendido a mayores más parcelas de diferentes superficies en los últimos años y estas doce son las últimas que quedaban por adjudicar.

De forma paralela a las mejoras en el polígono industrial, el Ayuntamiento de la localidad ha llevado a cabo otras obras de mejora de notable envergadura para el municipio, como la construcción del pabellón municipal que, una vez concluido, podrá dar servicio a los niños del colegio del pueblo en época lectiva y a los vecinos en general en los momentos que sea necesario. Las últimas intervenciones de esta obra se centraban en la pista, el sistema de extinción de incendios y la ventilación.